Caniculă şi disconfort termic accentuat în week-end, pe litoral

Caniculă și disconfort termic accentuat în week-end, pe litoral

Litoralul se află week-end-ul acesta sub atenționare de caniculă și disconfort termic accentuat. Codul galben este valabil pentru zilele de sâmbătă și duminică, 14 și 15 iulie, dar vremea va continua să fie deosebit de caldă și săptămâna viitoare.Potrivit meteorologilor, sâmbătă și duminică se va înregistra caniculă și sudul și estul țării, unde se vor atinge valori de 36 - 38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80. Cerul va fi parțial noros, în ambele zile, pe litoral. Cu toate acestea, maximele vor atinge 34 de grade Celsius sâmbătă și 32 grade duminică. Șansele de precipitații sunt foarte reduse, iar vântul va bate slab, până la moderat. Și nopțile vor fi foarte călduroase, cu temperaturi de peste 20 - 22 de grade Celsius.Săptămâna viitoare însă este posibil să ne mai răcorim puțin. Luni se vor înregistra din nou 32 de grade Celsius, dar de marți valorile termice vor scădea sub 30 de grade pe timpul zilei și sub 18 grade Celsius noaptea.