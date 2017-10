CANICULA LOVEŞTE CONSTANŢA! Primăria Constanţa a amenajat puncte de prim ajutor

CANICULA LOVEȘTE CONSTANȚA! Primăria Constanța a amenajat puncte de prim ajutor

În urma atenționării meteorologice primite de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea de cod portocaliu – caniculă și disconfort termic accentuat, în perioada 30.06-01.07.2017, pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice prognozate, Primăria municipiului Constanța a amenajat puncte de prim-ajutor medical în următoarele locuri:1.Club pensionari, zona Delfinariu, strada Zorelelor nr. 69 bis;2.Club pensionari zona Eden, strada Soveja, nr. 77, bl. 35B;3.Club pentru pensionari zona Far, strada Aurora nr. 2, bloc PF1;4.Club pentru persoane cu handicap zona Tomis III , piața veche;5.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul din Tomis II;6.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la Casa de Cultură;7.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în zona Poarta 6, strada Brizei;8.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în Parcul Tăbăcărie – Țara piticilor;9.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în piațeta Badea Cârțan;10.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în zona CET, aleea Albatrosului;11.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la Gară;12.Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul Teatrului de Stat.Deoarece va fi instituit codul portocaliu, Serviciul Inspectorat Protecție Civilă din cadrul Primăriei Constanța are în planul său de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență asigurarea fiecărui punct de prim-ajutor cu personal medical specializat care va asigura asistența medicală de urgență între orele 11.00 și 18.00. Locațiile menționate mai sus sunt dotate cu filtre de apă și aparate de băuturi calde (ceai și cafea). În plus, în aceste zile se asigură stropirea carosabilului pe bulevarde și străzile principale iar fântânile arteziene din oraș vor fi pornite în vederea diminuării disconfortului termic.Pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate, rugăm cetățenii să evite expunerile la soare în special în intervalul 12-17, iar în cazul deplasărilor se recomandă folosirea mijloacelor de protecție (pălării, umbrele, ochelari de soare) și consumul de lichide. Orice problemă poate fi semnalată permanent de constănțeni la numerele de telefon 0241/55.00.55 și 0241/48.81.66.