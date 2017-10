Canicula înroşeşte facturile la curent. Consumul de energie electrică a crescut cu 40 la sută

Canicula înroșește facturile la curent. Consumul de energie electrică a crescut cu 40 la sută

Vremea caniculară din ultimele zile ne va arde la buzunare, la toamnă. Am umplut frigiderele la refuz cu sticle de apă, suc și bere, am ținut aerul condiționat pornit ore în șir, așa că facturile din septembrie la energie electrică vor exploda.Potrivit reprezentanților E-Distribuție Dobrogea, consumul de energie electrică a crescut, zilele trecute, când am avut cod portocaliu de caniculă și disconfort termic, cu aproape 40 la sută. „În zilele de 5 și 6 august, în condiții de caniculă, consumul mediu de energie electrică înregistrat în județul Constanța a crescut cu aproximativ 30 la sută comparativ cu media zilelor anterioare. În stațiile de transformare care deservesc zona litoralului, creșterea a fost chiar mai ridicată, consumul fiind cu aproape 40 la sută mai mare decât media zilelor anterioare”, spun cei de la E-Distribuție Dobrogea.