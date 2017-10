Când vor începe şi cine face lucrările pentru salvarea plajelor româneşti

Când vor începe și cine face lucrările pentru salvarea plajelor românești

r Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Comisia EuropeanăZonele costiere ale litoralului românesc suferă de ani de zile din cauza eroziunii. Sute de metri de plaje și faleze s-au pierdut sub valurile nemiloase ale Mării Negre. Deși destul de târziu, autoritățile locale și Ministerul Mediului au demarat mai multe proiecte ample care să oprească înaintarea apei către uscat și să mărească plaja turistică. Comisia Europeană a aprobat, încă de anul trecut, unul dintre cele mai importante proiecte din punct de vedere al reducerii eroziunii costiere, respectiv „Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanța și Eforie Nord”. Lucrările propriu-zise nu au început încă, dar s-au terminat licitațiile pentru antreprenorii ce le vor efectua și, în prezent, Valoarea totală a proiectului este de 624.115.423 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat în valoare de 623.925.643 lei. Investițiile finanțate vor fi administrate de beneficiarul proiectului, Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de instituție națională cu competențe exclusive în gestionarea zonei costiere a României, și vor fi exploatate de către aceasta prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu Axa Prioritară 5 Domeniul Major de Intervenție 2 - Reducerea Eroziunii Costiere, din Fondul de Coeziune, își propune realizarea de măsuri de protecție a plajei împotriva riscului de eroziune accelerată care afectează zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord, pe o lungime de peste 7,3 kilometri. Proiectul constă în lucrări de reparație a digurilor de larg existente, construcția de noi diguri de larg, reabilitarea și prelungirea digurilor de protecție, construcția de diguri de protecție a zonei înnisipate și a unor diguri îngropate (pinteni), demolarea unor structuri existente și lucrări de înnisipare artificială pentru lărgirea plajei litoralului românesc cu peste 60 de metri.Cine a câștigat lucrările„În urma finalizării procedurilor de licitație, antreprenorii care vor duce la îndeplinirea execuției lucrărilor proiectului sunt, pe de o parte, pentru zona Mamaia Sud Asocierea Porr Bau GMBH Viena - Franco Giuseppe S.R.L. - Dinamica S.R.L. și, pe de alta, pentru zonele Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord Asocierea Van Oord Dredging and Marine Contractors BV - Societatea de Construcții în Transporturi București, iar managementul proiectului și supervizarea lucrărilor pentru proiectul menționat este asigurat de S.C. Romair Consulting S.R.L., în calitate de inginer. Ordinul de începere a lucrărilor, adică proiectarea și execuția, a fost dat pe 1 august 2013, iar la momentul actual se lucrează la faza de elaborare a proiectului tehnic și estimăm că lucrările efective vor începe în trimestrul întâi al anului 2014", explică purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton.Lucrări ample în MamaiaConform Master Planului de intervenție, elaborat de ABADL încă din anul 2012, cea mai gravă situație este în falezele din Constanța și sudul stațiunii Mamaia. Acolo marea înaintează spre uscat cu o viteză alarmantă și intervențiile nu mai pot întârzia deloc. În zona Mamaia Sud vor fi reabilitate două diguri longitudinale emerse de aproximativ 250 de metri fiecare, va fi construit un epiu de 200 de metri și vor fi îngropați trei pinteni de aproximativ 70 de metri fiecare și alți trei pinteni de 100 de metri fiecare. De asemenea, se va face reînnisiparea artificială a plajei pentru a produce 1,2 km de plajă de 100 de metri lățime.Se construiesc diguri și se aduce nisipÎn Tomis Nord, vor fi extinse cele trei diguri și va fi construit un alt dig longitudinal submers de 260 de metri. Și aici va fi adus nisip pentru a se obține mai bine de un km de plajă de 60 de metri lățime. În zona Tomis Centru, adică în zona centrului municipiului Constanța, va fi extins un dig deja existent, până la 360 de metri, va fi reabilitat parțial și extins un alt dig de 340 de metri și va fi construit un dig sub apă. Prin procedeul de reînnisipare aici se vor obține 0,85 de metri de plajă cu 60 de metri lățime. În Tomis Sud, adică în zona plajei Modern, vor fi reabilitate și extinse cele două diguri deja existente și se vor mai construi două diguri longitudinale sub-merse. De asemenea, va fi adus nisip pentru aproape un kilometru și jumătate de plajă, obținându-se astfel o lățime de 60 de metri. La Eforie Nord, datorită reabilitării și extinderii a două diguri vechi și construirii a trei diguri sub apă de peste 200 de metri fiecare se vor câștiga 100 de metri de plajă de-a lungul a 1,2 km.Două insule pe noile diguri Deși sunt de mare anvergură, lucrările pe toate zonele respective sunt preconizate a se finaliza în 2015. Mai mult decât atât, primarul Radu Mazăre a anunțat că este în discuții pentru ca două dintre diguri să fie transformate în insulițe.