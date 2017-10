Când vor avea constănţenii CĂLDURĂ ÎN APARTAMENTE

Când vor avea constănțenii CĂLDURĂ ÎN APARTAMENTE

Din punct de vedere calendaristic, suntem în plină toamnă. Dacă pe timpul zilei vremea ne amăgește cu temperaturi plăcute și un soare strălucitor, noaptea dârdâim de frig la cele câteva grade indicate de termometre. Cu toate acestea, caloriferele din casele constănțenilor sunt încă reci.RADET a făcut, week-end-ul trecut, probele la cald și, pentru două seri, constănțenii racordați la sistemul centralizat de încălzire au primit căldură în apartamente. Măsura a fost însă provizorie și, deocamdată, nu va începe furnizarea permanentă a agentului termic pentru calorifere. Reprezentanții RADET au anunțat că se va da drumul la căldură atunci când condițiile meteo o vor impune, dar și la solicitarea asociațiilor de proprietari, agenților economici și conducerilor unităților de învățământ. Între timp, situația nu este deloc pe placul unor consumatori care își doresc să se furnizeze căldură, măcar pe timpul nopții.Administratorii asociațiilor de proprietari trebuie să-i împace și pe cei care vor încălzire și pe cei care nu vor. „Unii oameni au dreptate. Au copii mici, trebuie să le facă baie, au nevoie de căldură. Alții, mai ales persoanele mai în vârstă spun că nu e cazul să se por-nească, deocamdată, caloriferele. Acum noi ce ar trebui să facem? Eu am propus să votăm și dacă sunt aproape toți de acord să facem o solicitare către RADET. Dar am avut aproape jumătate - jumătate. Și la fel este și la blocurile celelalte. Părerea mea este, ca să împaci pe toată lumea, să se dea drumul la căldură, dar numai noaptea. Ziua este cât de cât soare, este bine, dar seara ar mai crește puțin temperatura în apartamente și pentru cei cu copii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Savu, reprezentantul unei asociații de proprietari din cartierul Inel II.Copiii au început să se îmbolnăveascăSituația este destul de delicată și în cazul unităților de învățământ, mai ales la grădinițe. Conducerile instituțiilor au primit nenumărate plângeri din partea părinților pentru că este prea frig în clase. La presiunea părinților, unii directori de grădinițe au acceptat instalarea de calorifere alimentate cu energie electrică sau utilizarea aparatelor de aer condiționat pentru încălzirea sălilor. Este un compromis necesar, până când se va porni căldura.„Am adus un calorifer de acasă. Copiii dorm la prânz și este foarte frig în sală. L-am luat pe fiul meu, într-o zi, de la grădiniță, îmbrăcat cu două perechi de pantaloni și două pulovere. Bietele educatoare și îngrijitoare îi îmbracă, au grijă de ei cât pot de mult, dar nu sunt mai mult de 15 -16 grade în clasă. Nu e posibil așa ceva! Deja au început să se îmbolnăvească! Unii părinți preferă să îi țină acasă! Până la urmă, directoarea ne-a dat voie să aducem caloriferul. Nu face 23 de grade, dar oricum se mai încălzește puțin. Dimineața este foarte frig, apoi, pe timpul zilei, dacă bate și soarele, nu este nevoie să meargă”, ne-a povestit mămica unui preșcolar din grupa mică.Căldură, dacă bugetul școlii permiteDe cealaltă parte, inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Răducu Popescu, este de părere că nu este cazul, deocamdată, să se furnizeze agent termic. „Ne preocupă sănătatea copiilor. Putem porni căldura în condițiile în care bugetul școlii permite, dar nu cred că este justificat atunci când afară sunt 22 de grade”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful ISJ Constanța.Vești bune de la meteorologiPentru zilele următoare veștile de la meteorologi sunt bune și temperaturile se mențin ridicate, atât pe timpul zilei, cât și noaptea. Până spre mijlocul săptămânii viitoare se anunță vreme frumoasă, așa că este puțin probabil să se dea drumul la căldură.