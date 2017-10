Când vom avea căldură şi cât vom plăti pentru ea? "Lumea se plânge mai mult de preţ decât de frig"

Când vom avea căldură și cât vom plăti pentru ea? "Lumea se plânge mai mult de preț decât de frig"

Directorul Regiei Autonome pentru Distribuirea Agentului Termic (RADET) Constanța, Liviu Popa, a anunțat că nu poate da o dată exactă la care vor da drumul la căldură. În primul rând, a precizat acesta, temperaturile exterioare nu au înregistrat sub 10 grade Celsius pe timpul nopții, timp de trei zile consecutiv, apoi, nici la acest moment nu se știe dacă gigacaloria va costa tot 250 de lei ca anul trecut.„Deocamdată, așteptăm să vedem dacă Primăria subvenționează sau nu diferența de la 430 lei la 250 lei, ca să știm și noi cum vom face facturarea pentru sezonul rece. Constănțenii trebuie să știe că vom da drumul la căldură abia când media temperaturilor din intervalul orar 18.00-07.00 se va situa în jurul a 10 grade Celsius, dar la ora actuală, prognoza prevede temperaturi favorabile, deci nu poate fi vorba despre așa ceva”, ne-a declarat Liviu Popa. Acesta ne-a asigurat că regia a finalizat umplerea instalațiilor în tot orașul și au intervenit la toate asociațiile unde acestea au rămas fără presiune, în concluzie, planul de revizii s-a finalizat cu bine.În altă ordine de idei, Popa a anunțat că în acest an RADET a numărat 2.859 cereri pentru debranșare, în timp ce anul trecut au fost înregistrate doar 1.832, deci cu aproximativ o mie mai multe. Dintre acestea, au primit aviz favorabil de deconectare 2.746 de constănțeni. Desigur, au existat și 183 de locatari care s-au răzgândit între timp și au anulat deconectarea, dar și 79 care au ales să se rebranșeze și 314 care au depus cereri pentru branșarea la RADET. Aici, putem aminti locatarii de pe Șoseaua Mangaliei nr. 58, strada Pandurului, strada George Enescu nr. 8 etc.Consumatorii care vor să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire trebuie să meargă la registratura Regiei pentru a cumpăra o cerere tipizată necesară obținerii avizului de debranșare. Necompletarea tuturor datelor solicitate în anexele formularului, cât și neprezentarea documentelor necesare enumerate în procedura de debranșare atrage în consecință neaprobarea cererii de deconectare/debranșare. În cazul în care există debite către RADET se respinge cererea de deconectare fără să se mai verifice restul documentelor depuse. Solicitanții trebuie să primească în prealabil aprobarea deconectării atât de la Asociația de Proprietari care convoacă adunarea generală, cât și de la vecinii cu care are pereți comuni. În baza acestor aprobări obținute se parcurge procedura din Metodologie, iar RADET Constanța verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de legile în vigoare și apoi emite avizul favorabil. După avizarea favorabilă solicitantul achită taxa de deconectare/debranșare, stinge datoriile față de RADET și primește, împreună cu asociația de proprietari, un proces verbal de constatare a deconectării/debranșării. Acest document permite modificarea suprafeței radiante din contract și certifică debranșarea legală.Reprezentanții Uniunii Asociațiilor de Proprietari din județul Constanța spun că unii se vaită de frig, alții nu vor căldură până când nu devine oficial prețul gigacaloriei.„Oricum, lumea se plânge mai mult de preț, decât de frig”, a declarat vicepreședintele Uniunii Asociației de Proprietari, Ioachim Hârsescu. Cert este că, în ultimii ani, tot mai multe asociații au solicitat debranșarea de la rețeaua de distribuție centralizată a orașului.„Noi considerăm că este un drept legal al acestora, de a opta pentru o sursă de încălzire alternativă, mult mai ieftină și eficientă, oricare ar fi aceasta. Este important să arătăm că în anumite blocuri unde s-au făcut debranșări de 90%-95%, ceilalți locatari au rămas fără nicio sursă de încălzire, lucru ce contravine legii”, a precizat președintele UAPC, Florica Ganea.Ieri noapte, Primăria Constanța a anunțat că RADET va da totuși drumul la căldură. Având în vedere scăderea temperaturilor exterioare înregistrate în ultima perioadă precum și prognoza Centrului Meteorologic Dobrogea privind evoluția acestora, RADET anunță toți consumatorii că începând cu data de marți 18.10.2016 ora 9:00, încep operațiunile necesare reluării furnizării de energie termică sub formă de încălzire în municipiul Constanța.Din cauza complexității, operațiunile de începere a furnizării încălzirii se vor derula pe tot parcursul zilei de marți.RADET estimează că în jurul prânzului zilei de 18.10.2016 vor beneficia de încălzire blocurile din vecinătatea CET, iar în cursul nopții ce va urma va fi asigurată furnizarea în întregul municipiu. Echipele de intervenție ale RADET sunt la dispoziția dumneavoastră non stop, semnalarea problemelor apărute putând fi făcută la Dispeceratul regiei la numerele de telefon 0241.616.927 sau 0341.461.000."Chiar dacă doar 4 asociații au cerut acest lucru, am solicitat RADET și Electrocentrale Constanța să furnizeze căldură pentru constănțeni. De mâine dimineața începe furnizarea agentului termic, astfel încât spre prânz primele zone (cele din apropierea CET-ului) vor fi încălzite. Întrucât canalul termic are peste 220 de km, căldura va ajunge în tot orașul în cursului nopții de mâine (18 spre 19 octombrie)", a transmis primarul Decebal Făgădău.