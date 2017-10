Când va ninge la Constanţa

Când va ninge la Constanța

Oricât de mult ne-am bucura de temperaturile ridicate de afară, iarna primăvăratică de care am avut parte până acum nu e a bună. Este nefiresc de cald și lipsa precipitațiilor afectează agricultura. Asta nu înseamnă că în februarie și martie nu putem avea cel puțin câte un episod de viscol și zăpadă.Directorul Centrului Regional de Meteorologie Dobrogea, Marius Coțofan, ne-a acordat un interviu în care am vorbit, pentru Cuget Liber, despre cât de normală este această vreme cu maxime de 11 grade Celsius și când va veni zăpada și pe la noi.- De mâine scăpăm de ceață. Este un fenomen normal pentru perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate. De mâine însă se mai răcește și scăpăm de ceață.- Nu e absolut anormal ca să avem astfel de temperaturi în luna ianuarie. S-au mai înregistrat maxime ridicate și în anul 2007, când au fost, la Constanța, 18,7 grade Celsius, dar și în 2000 sau 2003. Valoarea termică maximă normală pentru municipiul Constanța, în ianuarie, este de 4,2 grade Celsius. Deci putem să spunem că încă nu suntem foarte departe de ea.- Da, într-adevăr, lipsa precipitațiilor este o mare problemă pentru agri-cultură. Față de 35 de litri pe me-tru pătrat cât ar fi normal pentru această perioadă, s-au înregistrat numai nouă litri. Ceea ce este destul de grav. Sperăm ca măcar în perioada următoare să vină ceva precipitații. Deși, deocamdată, prognoza nu este tocmai favorabilă. Pentru ziua de duminică, 12 ianuarie, se anunță ploi slabe, de numai 2 - 3 litri pe metru pătrat.- Da, sigur. În anii trecuți, într-adevăr, am avut destul de multe ninsori. Însă amintiți-vă, că, iarna trecută, am avut primul viscol pe 25 ianuarie, deci nu este nimic spectaculos că până acum nu a nins. Putem să avem câte un viscol în luna februarie și în luna martie, ceea ce este absolut normal pentru zona României. Astfel, în două - trei zile, putem să ne refacem și cantitatea de precipitații și rezerva de apă din sol. Media multianuală de precipitații pentru zona Dobrogei în luna ianuarie este de 20 - 30 de litri pe metru pătrat.- Este exclusă această posibilitate. Noi suntem influențați de Marea Mediterană. În Marea Britanie vremea este influențată foarte mult de Oceanul Atlantic. Și în niciun caz nu vine gerul din America.- Da, este puțin probabil. Cel puțin deocamdată. Datorită temperaturilor ridicate și solul este cald, așa că va trebui o perioadă mai îndelungată să se răcească atât de mult. În luna decembrie a fost mai rece și marea avea doar 2 grade Celsius, dar acum s-a încălzit din nou și sunt 6 grade Celsius. Dar acest lucru nu exclude posibilitatea ca în februarie să avem și viscol și ger și marea să înghețe.