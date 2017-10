Când va da drumul RADET la căldură?

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanța a început, săptămâna aceasta, inițierea probelor la rece pe instalațiile proprii, acest lucru neafectând în niciun fel instalațiile care aparțin asociațiilor de proprietari sau ceilalți consumatori.Probele sunt efectuate, ca în fiecare an, pentru echilibrarea sistemului de distribuție și furnizare a energiei termice pentru încălzirea locuințelor.În funcție de evoluția temperaturilor exterioare, RADET Constanța va executa probe pe toată rețeaua de termoficare, acestea începând cu câteva zile înainte de începerea furnizării energiei termice pentru încălzire.Deocamdată, a precizat directorul RADET, Liviu Popa, nu se cunoaște exact data la care vor da drumul la căldură, dar aceasta va fi anunțată în timp util pentru ca asociațiile de proprietari, consumatorii casnici și agenții economici să ia măsuri de izolare a imobilelor în care nu s-au finalizat lucrările pe instalația interioară pentru evitarea inundațiilor.„Când va fi nevoie și vom avea cerere de la consumatori vom da drumul la căldură, așa cum facem în fiecare an. Ce facem noi acum sunt doar probe tehnologice pe care le facem la instalațiile noastre. Probele la rece pe instalațiile noastre se fac acolo unde s-au golit instalațiile pentru lucrări. La asociațiile noi am lăsat instalațiile pline, iar cei care le-au golit își asumă riscurile când vom începe furnizarea. Acestea sunt instalații în proprietatea asociațiilor”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul.