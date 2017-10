Când va avea Constanţa trotuare pentru pietoni, şi nu pentru maşini? Zilnic, ne punem viaţa în pericol

10

mare noutate.......

PROBABIL CA MME PERHAITA ERA IN LIPSA DE INSPIRATIE CAND A SCRIS ACEST ARICOL. PAI SITUATIA ASTA CU TROTUARELE ESTE DE PE VREMEA CAND SEMNATARA ERA COPIL. POATE CA DOAMNA ARE MASINA IN PANA SI A FOST NEVOITA SA UMBLE PE JOS..? TOTUSI ESTE BINE SI ACUM SA NE MAI ADUCEM AMINTE CA IN CONSTANTA PIETONII AU DREPTUL SA MEARGA PE CAROSABIL FARA SA FIE SANCTIONATI. TROTUARE PENTRU PIETONI NU O SA AVEM ATATA TIMP CAT NU AVEM PARCARI SI UN TRANSPORT IN COMUN CU O RETEA CARE SA DESERVEASCA TOATE CARTIERELE. DOAR CEI CARE MAI CRED IN MOS CRACIUN POT VISA LA TROTUARE ASFALTATE SI LIBERE DE MASINI. EU AM INTREBAT IN SCRIS LA PRIMARIE IN "EPOCA MAZARE" DACA PRIMARIA IMI PLATESTE DAUNE(SPITALIZARE,PROTEZE,CANCEDIU MEDICAL,HANDICAP) IN CAZ DE ACCIDENT? PENTRUCA PRIMARIA MA OBLIGA SA UMBLU PE CAROSABIL. NU AM PRIMIT DE LA IDIOTUL ALA GRANITIC CU CREIERUL CAT O MAZARE RASPUNS, DAR NICI CEI CE AU URMAT NU AU FACUT CEVA PENTRU SECURITATEA NOASTRA.