Când va avea Constanţa piste pentru biciclişti

Când va avea Constanța piste pentru bicicliști

Zilele acestea, se celebrează Săptămâna Europeană a Mobilității. Ar putea sărbători și Constanța, dacă ar avea ce. Dar, exceptând cele câteva asociații care promo-vează sporturile și mobilitatea alternativă, precum mersul pe bicicletă, în municipiul nostru, tot ceea ce înseamnă mobilitate se referă la cea cu autoturismul personal sau cu autobuzul. Nu avem piste pentru bicicliști, nu avem parcuri, avem însă sute de autobuze poluante care au înlocuit tramvaiele, avem mall-uri și multă poluare. Deși municipalitățile au fost încurajate să lanseze și să pro-moveze măsuri permanente care să susțină mobilitatea alterna-tivă, în Constanța nu s-a făcut nimic în acest sens. În timp ce, la București, au fost amenajate piste pe o întindere de peste 65 de km, cu semafoare pentru pietoni, bi-cicliști și vehicule și camere de detecție, la Sibiu, bicicliștii au la dis-poziție aproape 18 km de pistă realizați pe arterele principale, iar la Timișoara sunt 50 de km de benzi speciale pentru biciclete, la Con-stanța, ne putem plimba cu bicicleta doar în parc. Și asta dacă nu ne latră câinii! "Mi-ar plăcea mult să pot merge, zilnic, la serviciu cu bicicleta. În străinătate toată lumea circulă cu bicicleta. Ei merg cu mașina numai în concediu sau la plimbare, la picnic, în week-end, în rest, fac miș-care cu bicicleta, economie la combustibil și nu poluează orașul. La noi însă, îți este frică să mergi cu bicicleta pe șosea. Nu avem piste speciale, iar șoferii nu sunt educați să respecte bicicliștii", ne-a spus Mihai Ciobanu. O zi fără mașină Campania "Mobilitatea alterna-tivă" promovează, în această a zecea ediție a Săptămânii Euro-pene a Mobilității, formele alternative de transport ecologic. Mersul pe bicicletă sau pe jos sporește în mod clar calitatea vieții în orașe, ajutând la reducerea poluării aerului, poluării fonice, accidentelor și la reducerea numărului per-soanelor obeze. Renunțând pentru o săptămână sau numai pentru o zi la mașina personală, aducem beneficii imense atât mediului, cât și sănătății noastre. Cetățenii sunt încurajați ca, în loc să se urce la volanul propriei ma-șini, să aleagă varianta autobuzului, a tramvaiului, a metroului, a bicicletei și mai ales, a mersului pe jos. Pe distanțe nu foarte mari, mersul pe jos este sănătos. Dacă folosesc transportul public câștigă de două ori, o dată pentru că fac economie la bani și la carburanți și a doua oară pentru că produc mai puțină poluare decât dacă ar fi la volanul propriei mașini. Bicicleta, mijlocul de transport al viitorului"Bicicleta este mijlocul de transport al viitorului. Încet-încet, vom coborî cu toții din mașini, în primul rând pentru că nu ne vom mai permite și în al doilea rând pentru că este benefic pentru sănătate. Din păcate, am moștenit această construcție păcătoasă din trecut, avem străzile pe care le avem și nu avem unde să mai facem și piste pentru biciclete. Însă fiecare dintre noi trebuie să facem ceva, gândindu-ne și la viitorul copiilor noștri. Noi avem o acțiune pe bicicletă duminică și îi așteptăm pe toți constănțenii să participe", a declarat, pentru "Cuget Liber", Elena Frîncu, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Interzis pentru mașini!În multe orașe europene, numărul tot mai mare de oameni care folosesc bicicleta ca mijloc de transport a determinat auto-ritățile locale, de-a lungul timpului, să adapteze infrastructura și să găsească soluții pentru siguranța bicicliștilor. Așa s-a ajuns ca, în Copenhaga, după 50 de ani de implementare a acestui stil de viață, numărul bicicletelor și al mopedelor să depășească numărul mașinilor personale de pe străzile din oraș. Puțin peste o treime din locuitori merg la serviciu pe bicicletă zilnic, celelalte două treimi folosind transportul în comun sau mașina proprie. Autoritățile locale sporesc an de an numărul și lungimea liniilor pentru biciclete. Capitala mondială a bicicliștilor este Groningen, un oraș universitar din nordul Olandei, unde 57% din transport se face numai cu bicicleta, iar mașinile sunt interzise în centrul orașului. 16 ani le-a luat autorităților locale să transforme total orașul, după ce au fost nevoite să găsească soluții la traficul infernal. Nu ne așteptăm ca peste noapte să ajungem la nivelul europenilor, dar măcar să vedem că se face ceva. Măcar un proiect, un kilo-metru de pistă pentru bicicliști, o stradă unde să aibă acces numai bicicliștii, orice! Mai ales în Constanța, unde suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de cinci ori mai mică decât cea prevăzută de normele europene.Și unde nivelul de poluare este în continuă creștere! Dacă tot ne pierdem spațiul verde sub betoane, măcar să ne menajăm sănătatea făcând mișcare și scăzând poluarea.