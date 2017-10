Când va avea Constanţa locuri de joacă moderne pentru copii?

4

Masina Papagal

In urma cu 7 ani i-am propus Primariei Constanta sa cumpere o Instalalatie de Dat Explicatii.Nu aveti rusine.E pacat sa o chinuiti pe doamna Itoafa sau pe doamna Perla de cate ori vreti voi sa le intrebati ceva.Care cum se trezeste pune o intrebare la Cuget Liber sau la Primarie.De exemplu,mie mi s-a nazarit sa intreb de ce nu avem locuri de joaca moderne pentru copii sau de ce nu avem trotuare.Doamna Itoafa raspunde mereu la fel."Planurile au fost făcute, hârtiile au fost date la semnat, banii au fost alocați, dar mai trebuie avize....din cauza liberalilor" O instalatie electronica de dat explicatii ar rezolva problema.Stiti ca pe vremuri iti aflai viitorul in ciocul papagalului.De exemplu,vrei sa afli cand te insori.Te duci pe strada,platesti si papagalui iti da un bilet unde-ti citesi viitorul.Acum traim in era informaticii.Exista Masini de Dat Explicatii.Ele seamana putin cu bancomatele sau mai bine zis cu automatele de cafea numai ca au in plus o goarna si un fel de picior de lemn.Masinile astea ar trebui sa le gasesti la fiecare colt de strada.Cine vrea sa puna o intrebare,baga o fisa,scrie intrebarea,apasa pe "enter" ca la bancomat si asteapta raspunsul in goarna.Bine,daca esti magar,masina asta mai are si un fel de picior de lemn.Te trezesti cu un picior in fund,ca la alegerile locale.Ce este asa de complicat,domnule Fagadau ? Zau asa,mi-e mila de voi.