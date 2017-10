Când spitalul le devine… casă. Oamenii străzii îşi caută "cazare" printre medici şi asistente

Când spitalul le devine… casă. Oamenii străzii își caută "cazare" printre medici și asistente

Odată cu răcirea vremii, numărul persoanelor fără adăpost sau a celor care nu au familii și care ocupă degeaba paturile în Spitalul Clinic de Urgență (SCJU) crește considerabil. Ca să nu mai spunem că aceste persoane consumă și ocupă spațiul și-așa aglomerat al unității sanitare.Cadrele medicale sunt de părere că, pe lângă activitatea curentă, care este foarte mare în această perioadă, oamenii străzii „parazitează” activitatea medicală pentru că majoritatea sunt doar cazuri sociale. La ora actuală, în SCJU sunt internate mai multe persoane fără acte de identitate, locuință sau familie. Este adevărat că unii dintre ei suferă de afecțiuni psihice, retarduri sau demențe senile, dar există și cazuri de afecțiuni care ar putea fi tratate și acasă. Tocmai de aceea, de multe ori se apelează la ajutorul primăriilor și a celor de la Protecția Socială pentru a le căuta familiile acestor oameni. Singura problemă este că acasă pentru ei este…spitalul. Totuși, mirosurile grele emanate de către acești bolnavi îi țin la distanță pe cei care ajung la spital cu probleme de sănătate și blochează paturile care ar putea fi folosite pentru alte persoane bolnave.„Când am intrat în salon, am crezut că leșin din cauza mirosului. Cred că acest individ nu s-a mai spălat de multă vreme și acum suntem nevoiți și noi să-i suportăm. Ar trebui ca cineva să facă ceva și în privința lor”, ne-a declarat Carmen Iacob, ruda unui pacient internat în SCJU. Totuși, pentru că au făcut un jurământ, cadrele medicale nu-i pot lăsa în voia sorții, în nenumărate rânduri acești pacienți fiind spălați, despăduchiați și chiar ajutați să-și facă acte de identitate.Unii stau în spital chiar și două luniDesigur, nu toți sunt oamenii străzii. „Se întâmplă ca unii dintre ei să aibă un traumatism, care nu necesită îngrijiri chirurgicale, ci doar urmărire a stării de sănătate. De obicei, ei ies din perioada de risc chirurgical și nu mai au nevoie de îngrijiri de specialitate și doar îngrijire fiziologică. În unele situații, avem bolnavi cu vârsta de 80 de ani, abandonați și care ne blochează efectiv paturile și uite-așa, secția se supraaglomerează”, ne-a declarat șeful secției de Chirurgie I, dr. Ion Așchie. Medicul spune că în astfel de cazuri, apelează întotdeauna la Serviciul de Asistență Socială, pentru că nu există luni în care să nu aibă măcar o astfel de persoană internată pe secție. Desigur, au existat și indivizi a căror ședere în spital s-a prelungit până la două luni. O parte dintre acești pacienți au suferit un traumatism, stau apoi în Reanimare timp de 12 zile, după care sunt supravegheați din punctde vedere chirurgical și la scurt timp nu mai necesită internarea.„Din păcate, de multe ori familiile nu vin să-i ia acasă. În plus, suntem convinși că odată cu sosirea iernii, vor veni și mai mulți, unii cu degerături destul de grave la mâini și picioare. Acesta este și motivul pentru care cerem ajutorul Serviciului de Ajutor Social și chiar al Poliției, pentru a-i identifica”, a mai spus medicul.