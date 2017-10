"Când se va opri debandada creată de prea iubitul primar?"

2

urbanism

Se plang bietii functionari ai primariei ca au salarii mici. Asa este. Si nu vor fi in veci, nici macar satisfacatoare in aceasta patrie care fosgaie de spagari, neamuri, false solidaritati etnice, relatii de partid etc. Tot acest nenorocit sistem corupt care aseaza de regula in frunte vreun derbedeu de partid, bolnav de bani si putere genereaza uratul in jurul lor. Populatia indrageste insa uratul, iar aceasta relatie, care antreneaza si pe cei chemati sa asigure putina legalitate genereaza ceea ce se petrece astazi la Constanta. Un mare rol joaca in aceasta piesa numitul Racu Dtru.