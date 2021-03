Când se va moderniza acvariul? „Proiectantul a depus armele, imediat ce a câştigat licitaţia”

Pentru a atrage copiii, anul trecut au fost realizate patru investiţii, care au constat în construirea a patru locuri de joacă moderne. „În plus, acestea au un element educativ pentru părinţi, nişte panouri inscripţionate cu diverse mesaje de protecţie a ecosistemului. În ceea ce priveşte animalele, am făcut, de curând, o bulieră pentru păuni, dar nu am dat-o în folosinţă, pentru că, din cauza restricţiilor de la DSP nu putem achiziţiona păsări. Nu am mai adus nici alte animale, din cauza restricţiilor de transport. Noi am fi vrut maimuţe, dar lemurienii nu pot fi aduşi din cauza receptivităţii lor mari la coronavirus. Totuşi, anul acesta, sperăm să aducem nişte lemurieni. Recent, am rescris tema de proiectare pentru noul acvariu, pentru că, pe vechea temă şi notă conceptuală proiectantul nu a reuşit să găsească o soluţie tehnică fezabilă şi a depus armele, imediat ce a câştigat licitaţia. Ca urmare, nu renunţăm la notele de acvariu, dar renunţăm la parcarea supraterană. În schimb, deasupra acvariului vom face o terasă cu băuturi nealcoolice, iar toate mesele vor fi asezonate cu mici acvarii”, a precizat Bâlbă.





În plan mai există şi construirea unui nou teatru pentru copii şi tineret, care va funcţiona în spatele Planetariului. Pe scurt, aici va exista, pe viitor o clădire generoasă, care se va plia pe necesităţile lor. Între timp, la Planetariu există un proiect de un milion de euro. În cadrul acestuia va fi achiziţionat un planetariu hibrid 4 K , care, susţine directorul, va plasa Constanţa în lumea bună a planetariilor europene. Deocamdată, însă, achiziţia trenează datorită contestaţiilor. Între timp, Planetariul funcţionează pentru doritori, dar în limitele impuse de această pandemie. Aşa că în incintă nu pot intra decât zece oameni pe serie, în loc de 60, în ideea de a nu risca sănătatea nimănui. Desigur, şi la Delfinariu sunt primite doar 500 de persoane, din capacitatea de 1.300 de locuri, iar la Microrezervaţie au fost trasate trasee, care nu permit contactul celor care intră, cu cei care ies. Toate acestea, bineînţeles, pentru a evita cazurile de îmbolnăvire cu Covid-19. Cei care doresc să viziteze, la acest moment, acvariul, sunt informaţi că au ce vedea, fiind aduse chiar specii noi de peşti. În plus, clădirea de pe faleza Cazinoului va suporta o reparaţie a faţadei, artiştii plastici care se vor ocupa de lucrări urmând a respecta conceptul lui Gheorghe Firică, cel care în anul 1993 a conceput faţada, împreună cu studenţi de Arte Plastice.





Directorul instituţiei, Adrian Bâlbă, a declarat pentru „Cuget Liber” că în sezonul de iarnă au avut zile în care au avut chiar şi 3.000 de vizitatori pe zi. Pentru a atrage publicul, complexul are în derulare mai multe proiecte, ce sunt susţinute logistic de ei şi de Consiliul Judeţean Constanţa. Primul dintre acestea face referire la extinderea Delfinariului, ce presupune, printre altele, construcţia unui sistem de bazine de trei milioane de metri cubi de apă, care se adaugă celui existent şi care va aduce posibilitatea de a avea mai mulţi delfini. În acelaşi timp, a precizat directorul, se va construi o staţie de filtrare şi un tanc cu rol de rezervă de apă.