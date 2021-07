Când se va face lumină în cartierul Veterani? „Nu putem trăi civilizat!”

„De cinci ani am cumpărat terenul în această zonă. Avem 500 metri pătraţi şi am dat 15.000 de euro, având o poziţie bună, cu deschidere la două străzi. Am reuşit să obţinem autorizaţii de construcţie şi, împreună cu alţi proprietari, am trimit adrese către Primăria Constanţa pentru a semnala lipsa utilităţilor şi a ne exprima dorinţa noastră de a dezvolta şi popula zona, cerând sprijin pentru infrastructură, care oricum este responsabilitatea autorităţilor. Un singur răspuns am primit, la câteva luni distanţă, în anul 2017, în care ni s-a spus că, deocamdată, cartierul nu este pe lista priorităţilor. Era şansa primăriei de a face o zonă rezidenţială aşa cum vedem în alte judeţe sau în străinătate, civilizată, cu străzi aliniate, cu tot ce trebuie şi cu o calitate ridicată a vieţii. Acum suntem în acelaşi punct: nu avem curent electric, ci doar o improvizaţie pentru organizare de şantier, nu avem canalizare şi nici gaze naturale. Dacă de canalizare şi de gaze naturale ne putem lipsi, existând soluţii moderne, ecologice, fără curent electric nu poţi trăi civilizat, într-un oraş european”, ni s-a plâns Claudia Popovici, o constănţeancă proprietară a unui teren în cartierul Veterani.