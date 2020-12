Când se termină coșmarul? Sistemul de termoficare, praf și pulbere!

Sâmbătă, la doar câteva ore după ce fuseseră repornite cazanele de la CET, pe Magistrala 2, care deserveşte aproape jumătate din oraş, au apărut mai multe defecţiuni care au impus sistarea din nou a furnizării de apă caldă şi căldură. „Ieri (n.r. sâmbătă, 12 decembrie), au fost reparate patru avarii pe magistrala M2, pe strada Nicolae Milescu Spătarul, pe conducta Dn900 mm, o altă pe strada Zmeurei, unde am înlocuit cinci metri din conducta de Dn350 mm, o avarie pe conducta magistrală din curtea Cooperativei Muncă şi Artă, din zona Pod Butelii, şi a patra avarie pe racordul de la Punctul termic nr. 24, din Piaţa Chiliei. Explicaţia pentru aceste avarii este în logica faptului că odată ce a fost oprită funcţionarea CET pentru reparaţia cazanului, s-a răcit agentul termic pe magistrale. După repornire, se dilată conductele din metal şi, inevitabil, cedează la îmbinările sudate sau în zonele cu uzură avansată, unde s-a subţiat peretele conductei. Pe măsură ce trece timpul, se accentuează uzura conductelor. Coroziunea metalului subţiază pereţii conductelor şi va creşte frecvenţa avariilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al RADET Constanţa, Liviu Popa.



Aproape 500 de avarii, în mai puţin de un an





Potrivit acestuia, este vorba despre reţeaua de transport a energiei termice, preluate de la CET, în urma deciziei fostului primar Decebal Făgădău, care, încă din anul 2019, se angaja să demareze modernizarea şi redimensionarea ei, prin obţinerea de fonduri europene. Însă, până în luna septembrie, când a părăsit Primăria Constanţa, nici măcar nu a fost începută elaborarea proiectului de finanţare.











„Aceste avarii pe reţeaua de transport ne-au creat mari probleme şi nouă. Am primit-o la 1 ianuarie 2020 în administrare pentru o perioadă determinată, însă facem anul, în curând, de când o exploatăm. În acest interval, am avut 460 de lucrări de eliminare a avariilor. În tot acest timp, am avut o fluctuaţie mare de personal. Au plecat din RADET 127 de lucrători din cauza condiţiilor grele de muncă, noroi, abur, condiţii meteo, lucrări 24 de ore din 24 şi o salarizare ponderată. RADET nu este o instituţie bugetară, fiind regie autonomă, trebuie să îşi susţină cu forţe proprii întreaga activitate. Nu primim niciun sprijin financiar. Subvenţia acordată populaţiei pentru căldură ne ajută în sensul că ne creşte gradul de încasare a facturilor. Ajutorul mare este atunci când subvenţia ni se achită în avans, deoarece ne achităm restanţele la utilităţile necesare. Toată activitatea RADET este reglementată strict, de aceea nu suntem eligibili pentru atragerea de fonduri necesare investiţiei”, a explicat şeful RADET.





El mai spune că este absolut necesară demararea urgentă a unor investiţii care să asigure înlocuirea tuturor reţelelor şi instalaţiilor vechi. „Soluţia pentru eliminarea disconfortului dat de avarii constă în pornirea urgentă a investiţiilor de înlocuire a magistralelor. Investiţia este în sarcina autorităţilor publice. Operatorul nu este eligibil pentru obţinerea finanţării necesare investiţiei”, a mai spus, pentru „Cuget Liber”, directorul RADET Constanţa.











Rând pe rând, săptămâna trecută, au cedat mai întâi conductele RADET, apoi instalaţiile CET, după care iar conductele RADET. Un lanţ al slăbiciunilor într-un sistem de termoficare lăsat în anii ’70, atunci când a fost gândit şi pornit. În timp ce constănţenii ajunşi la capătul răbdării, îşi strigă neputinţa şi arată cu degetul către foştii şi actualii reprezentanţi ai autorităţilor locale, ţevile îşi dau duhul în pământul „binecuvântat” al oraşului de la malul mării.