Când se redeschide Cazinoul din Constanţa

Când se redeschide Cazinoul din Constanța

9.615 lei. Atâția bani s-au strâns, până la această oră, pentru redeschiderea Cazinoului, în această vară. Este o sumă modică, nesemnificativă pentru câte sunt de făcut în vederea refacerii edificiului, dar este un început. Inițiativa aparține unor tineri entuziaști, care s-au gândit să replaseze Cazinoul din Constanța pe harta culturală a României.Între 1 și 10 august, clădirea istorică va redeveni spațiu public pentru evenimente și ar trebui să găzduiască numeroase activități culturale, organizate de Calup. Pentru asta, tinerii de la Calup, un proiect de regenerare urbană, s-au hotărât să rebranșeze Cazinoul la apă și curent electric și să asigure zonele aflate în stare critică și, astfel, să fie oprit procesul de degradare a clădirii. Pentru amenajare, li se vor alătura birouri tinere de arhitectură, design, instalații și mapping, precum Atelier Mass, Republic of Architects, Studio Poteca, Wolfhouse Productions, Stardust Architects, Ideogram Studio, Tudor Costăchescu, Matei Niculescu, Matei Vlăsceanu, Monumente uitate, Modulab, Dreamrec, Andrei Răducanu, Dan Adrian Ionescu, Lea Rasovsky, Dorel Naste, Masa Jazbec, Fabrizio Lamoncha.Calup dorește să reafirme Cazinoul ca simbol al orașului Constanța și al litoralului și să-l transforme într-o platformă artistică și comunitară. Așa s-a născut ideea CaziNou-ului, un proiect de reactivare urbană a imobilului istoric. Principalul obiectiv este de a demonstra faptul că este vorba despre un simbol important pentru un public extins și că redeschiderea sa are o susținere amplă.Program cultural intens și diversTimp de zece zile, Cazinoul va fi centrul atenției, într-un program cultural divers și intens. În timpul zilei, imobilul va fi deschis pentru vizitare și va propune ateliere și activități vizitatorilor de toate vârstele. Serile vor fi dedicate concertelor de jazz, proiecțiilor de film, teatrului, dansului, muzicii clasice și electronice, iar exteriorul clădirii va fi animat de proiecții pe fațadă. Vizitatorii vor avea oportunitatea de a bate la picior spațiul interior al Cazinoului, unde vor primi informații despre istoria și, mai ales, poveștile țesute în jurul acestei clădiri-simbol, care le vor fi livrate într-o manieră alternativă prin instalații artistice și materiale informative.Donații cu recompenseCosturile lucrărilor de igienizare și de stopare a degradării actuale se ridică la minimum 10.000 de euro. Calup a lansat, cu ajutorul cres-temidei.ro, o campanie de strângere de fonduri, prin intermediul căreia toți cei care vor pot contribui la redeschiderea Cazinoului. Pentru 20 de lei sau mai mult, numele donatorilor va apărea pe plăcuța donatorilor, chiar la intrarea în Cazino. Pentru 50 de lei sau mai mult, susținătorii vor primi un tricou sau un handbag cu print dedicat Cazinoului și vor putea lăsa un mesaj pe care inițiatorii îl vor ascunde în Cazino. Pentru 70 de lei sau mai mult, vor primi, pe lângă cele de mai sus, și o carte poștală cu Cazinoul, cu o dedicație specială din partea echipei Calup. Pentru 100 de lei sau mai mult, puteți avea, în plus, un loc rezervat în sală la un eveniment la alegere. Pentru 250 de lei donați, veți primi un loc rezervat, la un eveniment, un pachet cu toate produsele personalizate. Cei care vor dona cel puțin 400 de lei vor fi recompensați cu un print pe pânză cu Cazinoul, o intrare la două evenimente, la alegere și pachetul cu produsele. Mai departe, pentru 800 de lei, veți avea trei invitații duble la evenimente, iar pentru 1.600 de lei, invitație la toate evenimentele.Persoanele care vor dona 4.000 de lei vor primi, drept recunoștință, un VIP pass dublu cu acces la backstage, invitații la toate evenimentele, dar și o croazieră de două locuri pe o barcă cu vele. Iar cei care aleg să susțină Cazinoul cu suma de 25.000 de lei vor fi tratați special, cu toate invitațiile, cazare pe toată perioada evenimentului, o plimbare cu barca cu vele de șase locuri și numele evidențiat pe placa donatorilor de la intrarea în clădire.