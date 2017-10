CÂND SCOATEM CONSTANŢA DIN TRANŞEE?

9

Constantaaaa trezeste-teeee!

Am iesit in strada. Voi mai iesi in strada. Multu și n ca nu are efect. Eu chiar ca da. In seara aceasta este protest in fata primariei din cauza acstor nemultumiri si din cauza gastii de mafioti care cica ne conduc. Iesiti si voi. Tineretul ar trebui sa iasa. Pacat ca nu avem curaj toti....