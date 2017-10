Când începe recalcularea pensiilor acordate între ianuarie 2011 şi ianuarie 2013

Când începe recalcularea pensiilor acordate între ianuarie 2011 și ianuarie 2013

Vestea că toate pensiile vârstnicilor ieșiți din activitate în perioada ianuarie 2011 - ianuarie 2013 vor fi recalculatei-a pus pe jar pe toți pensionarii. Cu toții speră acum că vor primi bani în plus la pensie.Știrea dată de ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a ajuns repede la urechile „tinerilor” pensionari și aceștia aproape că nu mai au răbdare să vadă cu cât li se va mări pensia lunară.Dosarele de pensie deschise între 1 ianuarie 2011 și 31 ianuarie 2013 vor fi recalculate, după ce a fost publicată motivarea deciziei Curții Constituționale a României, cu privire la Legea Pensiilor.„Nu suntem încă în măsură să spunem când începe recalcularea. Cunoaștem decizia Curții Constituționale, dar deocamdată nu au fost demarate procedurile. În acest interval, casele județene de pensii identifică situațiile care fac obiectul legii, pentru aceasta fiind nevoie de comunicare cu Institutul Național de Statistică pentru a putea stabili indicii de corecție cu care vom opera pen-tru persoanele pensionate în perioada menționată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța, Kristina Mutiș.Potrivit acesteia, abia după 1 ianuarie 2014 se va afla cum se va face recalcularea.„Coeficientul de corecție se calculează ca raport între 43,3 la sută din câștigul salarial mediu brut realizat pe economie și valoarea punctului de pensie în vigoare în momentul ieșirii la pensie, la fiecare caz în parte”, a mai explicat reprezentantul instituției constănțene.Toată procedura se va derula automatizat. „Titularii nu vor fi nevoiți să depună niciun fel de document în acest sens. De asemenea, nu vine nicio înștiințare ulterioară, suma va fi trecută direct pe cupon”, a adăugat Kristina Mutiș.Mult, puțin, e binevenit!Chiar dacă recalcularea pensiei le va aduce numai 10 - 20 de lei în plus, vârstnicii spun că orice bănuț este binevenit și le mai ușurează puțin traiul.„Este greu! Prețurile au tot crescut și pensiile sunt foarte mici! De-abia ne descurcăm, cu utilitățile, cu medicamentele. Ne rămân puțintei bani în fiecare lună pentru mâncare. Am ajuns să vânăm reducerile de la magazine, ca să ne cumpărăm și noi o carne, un pește, să mâncăm mai bine!”, ni s-a plâns Ana Ștefan, din Constanța.Vârstnicii trebuie însă să mai aibă răbdare. Deocamdată, nu a început procedura de recalculare și mai durează cel puțin o lună de zile. La rândul său, ministrul Muncii a anunțat că încă nu s-a stabilit cum vor fi returnate diferențele recalculate.„Nu se poate ca oamenii să rămână fără acest drept. Nu se vor tăia pensiile. Coeficienții sunt mai mari pentru 2011 și 2012 decât cei din 2013. Nu am hotărât dacă banii vor fi dați într-o singură tranșă sau mai multe”, a spus Mariana Câmpeanu.