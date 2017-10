Când începe reabilitarea Cazinoului din Constanţa

6

Amintiri

Pe vremea lui Ceusescu am cumparat odata 100 de dolari de pe teresa din fata Cazinoului, am cumparat pentru ca ne era interzis sa cumparam valuta. Imi aduc aminte cu drag ce frumos era Cazinoul, se servea si pe terase si la interior, era frumos tare, era plin de curve, gaseai orice, acum e o ruina, nici pipi nu mai poti sa faci ca-ti sar sobolanii la pix. Hai Fagadau, fa ceva si adu din nou curvele in zona, sa simta lumea ce este capitalismul, Mazare a spus ca vine si el cu un car alegoric plin de curve, iar Constantinescu a spus ca investeste si el si face o perdea de pomi fructifweri protectori, din banii europeni care i-au mai ramas in cont dupa Potop.