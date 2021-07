Când ies hingherii pe străzile din Constanţa? „Nu mai putem cu atâţia maidanezi în jurul nostru!”

Primăria Constanţa este depăşită de situaţie de ani buni, iar în prezent caută căi legale şi umane pentru a putea scăpa de maidanezi. După campaniile de sterilizare a câinilor comunitari, se pregăteşte o hotărâre de Consiliu Local care să ofere cadrul legal pentru serviciul de ecarisaj. „În urma analizării tuturor variantelor şi ţinând cont de situaţia existentă, la nivelul conducerii UAT municipiul Constanţa, s-a decis ca prestarea activităţilor de capturare, transport şi îngrijire a animalelor din adăpost să se realizeze cu personalul angajat al SC Confort Urban SRL, societate cu capital social integral al UAT Municipiul Constanţa, înfiinţată de autorităţile administraţiei publice locale pentru gestionarea unor activităţi incluse în categoria serviciilor de administrare a domeniul public şi privat al municipiului Constanţa”, precizează primarul Vergil Chiţac.



Birou de Gestionare Animale Abandonate





Prin urmare, gestionarea câinilor fără stăpân se va realiza printr-un Birou Gestionare Animale Abandonate, iar de capturarea câinilor se vor ocupa cei de la Confort Urban. Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de hotărâre ce a trecut de dezbaterea publică şi ar putea fi supus votului chiar în şedinţa de Consiliu Local din această lună.





Proiectul are la bază şi un studiu de oportunitate, elaborat de o firmă privată. Potrivit datelor strânse, municipiul Constanţa a cheltuit, în anul 2020, 456.866 de lei, din care 450.570 lei pentru capturarea, transportul şi predarea câinilor fără stăpân. Asta deşi oraşul este, aşa cum vedem fiecare dintre noi, plin de maidanezi. De asemenea, conform analizelor reiese că în anul 2017 au fost capturaţi 1.261 de câini, din care 645 au fost ulterior eutanasiaţi, 579 adoptaţi şi 57 revendicaţi. În 2018, au fost adunaţi doar 474 de câini şi 228 eutanasiaţi. În 2019, s-a înregistrat cel mai mare număr de maidanezi capturaţi – 1.877, din care niciunul nu a fost eutanasiat, iar 941 au fost adoptaţi şi 36 revendicaţi. În 2020, totalul câinilor colectaţi de pe străzi a fost de 1.791. De asemenea, nu au fost eutanasieri, însă 1.499 de câini au fost adoptaţi. În urma calculelor efectuate cu privire la costurile aferente pe câine per an analizat, a rezultat că în 2017 au fost cheltuiţi 277.702 lei, adică 220,22 lei pe an de câine. În 2018, suma a fost mai mică, 129.221 lei, însă cheltuiala pe cap de câine a fost mult mai mare – 272,62 lei pe an. În anul 2019, cheltuielile au crescut considerabil, la 397.760 lei, însă, fiind mai mulţi câini capturaţi, costul pe cap de animal a fost de 211,91 lei. Iar, în 2020, au fost cheltuiţi 456.866,5 lei, însemnând 255,09 lei pentru fiecare căţel prins.