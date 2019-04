Când este nevoie de un certificat energetic?

) este un document care atestă eficiența energetică a unui imobil. Acesta este întocmit de către un auditor energetic atestat și are o valabilitate de 10 ani, în cazul în care în imobil nu se efectuează lucrări care să aibă impact asupra eficienței energetice.În situația în care au loc lucrări de modernizare a sistemelor de instalatii, proprietarul trebuie să solicite un nou certificat energetic. Încadrarea într-o clasa energetică mai bună a imobilului este un avantaj, mai ales în situația în care dorește să vândă sau să închirieze locuința.Un certificat energetic încadrează o clădire într-o clasă energetică. Aceste clase de eficiență energetică sunt asemanatoare cu cele ale electrocasnicelor, fiind notate cu litere de la A la G, în funcție de performanță. Clasa A este cea mai eficientă din punct de vedere energetic, iar clasa G cea mai puțin eficientă.Auditorul atestat va avea nevoie de următoarele informații și· Planul locuinței (pentru apartamente și garsoniere);· Planurile de situație, planurile nivelurilor (pentru alte tipuri de locuințe);· Planul de cadastru cu dimensiunile încăperilor și ferestrelor;· Specificarea materialelor pentru pereților exteriori sau planseele exterioare;· Orientarea cardinală a locuinței;· Tipul de tâmplărie;· Starea balcoanelor (închise/ deschise);· Anul de construcție (aproximativ);· Starea fațadei;· Tipul de încălzire;· Numărul punctelor de apă;· Prezența subsolului;· Prezența apometrelor/ a repartitoarelor;· La ce nivel este situată locuința (în cazul apartamentelor);· Înălțimea liberă din apartament;· Tipul caloriferelor;· Numele proprietarului.Pentru a stânge toate aceste informații, auditorul energetic va utiliza atât documentele aduse de solicitant, cat și datele furnizate de acesta și, în plus, va face o vizită la imobil.Când este nevoie de un certificat energetic? Potrivit legii,este obligatoriu la vânzarea sau la închirierea unei locuințe și la recepția finală a unei clădiri noi. În situația în care documentul nu este atașat contractelor de vânzare – cumpărare sau închiriere, acestea sunt supuse nulității relative și pot fi atacate în instanță. Astfel, vânzătorul locuinței este obligat să-i ofere noului proprietar certificatul energetic în original, iar la închiriere chiriașul va primi o copie după acesta.În cazul clădirilor de folosință publică (școli, clădiri comerciale, spitale, hoteluri, restaurante etc.), certificatul de performanță energetică trebuie să fie afișat la loc vizibil, indiferent dacă este vorba despre o proprietate de stat sau de una privată.Există o serie de clădiri pentru care certificatul energetic nu este necesar: clădiri protejate, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, clădiri provizorii care se vor folosi pe o perioadă de până la 2 ani, lăcașuri de cult, clădiri ce se utilizează mai puțin de 4 luni anual.Persoanele interesate de obținerea unui certificat energetic trebuie să se adreseze unui auditor energetic atestat, împreună cu care va stabili documentele necesare, costurile și timpul în care documentul va fi gata. De asemenea, solicitantul va stabili de comun acord cu auditorul ziua în care se va face vizita la imobil pentru evaluarea totală a acestuia.