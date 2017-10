Când devine asigurarea locuinţei „o mare ţeapă“

Când devine asigurarea locuinței „o mare țeapă“

Tot omul se gândește că, dacă are locuința asigurată pentru inundații și alte calamități, la momentul producerii nefericitului eveniment, societatea de asigurări la care a încheiat polița îi va acoperi și pagubele suferite. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel.Urmare a faptului că, în ultimii ani, fenomenele meteorologice extreme nu mai sunt o excepție, inundațiile catastrofale afectând zone largi ale țării, în urmă cu patru ani, statul a considerat necesar să-și oblige, prin lege, cetățenii să încheie polițe de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor, denumite PAD.Mai exact, începând cu data de 15.07.2010, în conformitate cu Legea nr. 260/2008, toți proprietarii de imobile cu destinația de locuințe sunt obligați să le asigure împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații. Locuințele pentru care se încheie asigurarea sunt catalogate în funcție de materialele din care sunt construite, acest lucru determinând și valoarea pentru care sunt asigurate și prima de asigurare (suma) ce trebuie plătită anual.Astfel, pentru clădirile de tip A, asigurate la o valoare de 20.000 euro, se plătește o primă de asigurare anuală în valoare de 20 euro, iar pentru clădirile de tip B, asigurate la o valoare de 10.000 euro, asigurarea costă 10 euro.Nu te asiguri, ești amendat!Potrivit aceleiași legi, polița PAD are caracter obligatoriu atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, iar cei care nu se conformează sunt considerați contravenienți și amendați cu sume între 100 și 500 de lei.Poate că aceasta a fost „scânteia” care a aprins nemulțumirile constănțenilor afectați și ei la modul cel mai serios de inundațiile produse de ploile abundente. Oamenii cred că polița PAD este o formă de inducere în eroare, prin care mâna lungă a statului nu face decât să le mai ia niște bani „cu japca” din buzunar, din moment ce, atunci când se pune problema despăgubirilor, primesc „praful de pe tobă”, dacă nu a fost afectată structura casei și pereții, cu toate că pagubele sunt nenumărate și consistente ca valoare.Constănțenii „plâng cu vorbe“!Foarte mulți constănțeni ale căror case au fost inundate din cauza potopului de la sfârșitul săptămânii trecute ni s-au plâns că, deși pot demonstra că au suferit pagube imense, mâlul care le-a invadat locuințele stricându-le ușile de la intrare, ușile garajelor, parchetul, linoleumul, zugrăveala, o grămadă de alte bunuri, aparatură electrică și lista poate continua, societățile la care au încheiat polița PAD nu le acordă niciun fel de despăgubire, pe motiv că nu a fost afectată structura locuinței.„Special au făcut legea asta, ca un fel de impozit, să ne ia banii. Să fim serioși, la o casă de tip A, nu se dărâmă pereții de la inundații, dar se pot strica uși, ferestre, alte dotări. Mie mi-a rupt ușa de la garaj, o ușă din încăperea cu centrala termică, nu mai zic că apa mi-a făcut un dezastru în casă, mi-a stricat mobilă, parchet, linoleum, zugrăveala… Și mai spun că asigurarea e pentru 20.000 de euro! O mare țeapă! Ne-au indus în eroare cu PAD-ul lor, altfel făceam asigurare facultativă și acum nu mai plângeam cu vorbe, ditai bărbatul” - ni s-a plâns un constănțean, care acuză autoritățile că nu au explicat oamenilor ce înseamnă, concret, o despăgubire în caz de inundații. Iar în asentimen-tul lui sunt toți cei afectați de urmările potopului.Societățile de asigurare confirmăPotrivit informațiilor primite de la societățile de asigurări contactate, primul pas pe care trebuie să-l facă persoana asigurată este să deschidă un dosar de daune, asta înseamnă să se deplaseze la agenția unde a încheiat asigurarea. Dacă are numai polița PAD, în caz de inundații, chiar dacă asigurarea este pentru 20.000 de euro, va fi despăgubit numai dacă se constată stricăciuni la structura locuinței, la pereți. În rest, uși, ferestre, parchet, linoleum, gresie nu se încadrează, pe motiv că sunt considerate îmbunătățiri. În plus, am fost atenționați că despăgubirile sunt acordate de stat, implicarea societăților de asigurări constând doar în încheierea polițelor de asigurare.Riscuri acoperiteConform legislației în vigoare, asigurările obligatorii de locuințe reprezintă un produs standardizat. Indiferent de zona în care este ampla-sată locuința și de riscurile la care sunteți expuși, polița PAD acoperă trei riscuri: cutremure, inundații, alunecări de teren. Singurele locuințe care nu vor putea fi asigurate sunt cele cu „bulină roșie”. În rest, pot fi asigurate toate locuințele construite în baza unor autorizații eliberate de autoritățile locale, inclusiv cele din zone în care inundațiile au devenit o certitudine aproape în fiecare an.Asigurarea facultativăDacă doriți ca bunurile agonisite în decursul anilor (mobilier, îmbrăcăminte, electronice, electrocasnice etc.) să vă fie puse la adăpost, nu vă rămâne decât să încheiați asigurări facultative, atât pentru dezastre, cât și pentru furt, tâlhărie, avarii la instalațiile de apă în serviciul clădirii, daunele produse bunurilor asigurate de apa provenită dintr-un apartament învecinat etc., oricare ar fi a cauza.Însă, pentru ca asigurarea facultativă a bunurilor să fie posibilă, va trebui să vă asigurați și locuința. Potrivit societăților de asigurări contactate, în funcție de tipul locuinței și de bunurile asigurate, pentru polița facultativă se plătesc de la câteva zeci de euro, până la 250 de euro pe an.