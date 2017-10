Când devin obligatorii repartitoarele de cost pentru calorifere

4

RADET,o closca grijulie

Ma uimeste grija autoritatilor fata de eficienta energetica.Problema reducerii consumului de energie s-a pus inca din anul 2007 cand Romania a devenit membra UE.Tot atunci s-a vorbit pentru prima data despre reabilitarea termica a locuintelor.Guvernul avea obligatia sa sprijine cu 33% si primariile cu 33% cheltuielile cu reabilitarea energetica a locuintelor.La Constanta,Mazare a interpretat legea in stilul lui caracteristic:sa ma pupati in fund.El a declarat ca aste e treaba privatului,primaria nu "se baga".Dovada ca fiecare si-a tras polistiren pe fatada locuintei asa cum l-a taiat capul,crezand ca si-a reabilitat locuinta.Fals,intrebati specialistii in constructii(Evitati-i pe politruci,mergeti la ingineri sau la profesorii universitari.Aveti in Constanta).Primaria nu a intervenit in niciun fel cu toate ca avea obligatia sa se implice,sa plateasca sau cel putin sa coordoneze aceste lucrari.Au preferat sa danseze.Reducerea consumului de energie cu cel putin 19 % (angajament la nivelul statului) nu se face cu repartitoare sau prin inchiderea caloriferelor din locuinta,mai natarailor de legiuitori.Nu aud nimic despre eficienta CET-ului,eficienta retelelor de distributie,eficienta RADET-ului,etc.Chir mai grav,statul,primariile in dorinta lor de a fi pe placul alegatorilor,continua sa subventioneze risipa de energie prin acordarea "ajutoarelor la risipa".Pretul la energia termica vad ca scade sau urca in functie anul electoral.Sictir guvernantilor,va asteapta zile grele. ! Mai vorbim si maine.