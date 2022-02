Când ar putea merge românii în SUA fără viză

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, susține, într-un interviu acordat Digi24, că România vrea să schimbe strategia pentru a fi inclusă în Visa Waiver, programul american ce permite călătoriile fără viză în Statele Unite, și să demareze o campanie de conștientizare a publicului, astfel încât să nu mai fie atât de multe persoane respinse, scrie observatornews.roRomânia așteaptă de la autoritățile americane o foaie de parcurs, dar pe de altă parte, ar fi nevoie de resurse de la București alocate acestor demersuri, a explicat ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.Oficialul recunoaște că este un proces "foarte complex", dar se declară optimist și crede că această campanie și-ar putea arăta roadele undeva spre orizontul anului 2024-2025.Întrebat când ar putea merge românii în SUA fără să fie nevoiți să mai treacă pe la ambasadă sau la consulat pentru o viză, Andrei Muraru a spus: "Dacă aș ști acest răspuns, vi l-aș da imediat, pe loc, și împreună ne-am pregăti intrăm pe teritoriul Statelor Unite fără viză, dar e, clar, un proces foarte complex".El a explicat că actuala legislația americană referitoare la programul Visa Waiver datează din 1986 și prevede, printre altele, ca rata de respingere a vizelor să fie sub 3 la sută într-un an fiscal. Asta înseamnă că într-un an fiscal, dintre toți cetățenii unui stat candidat care solicită viză pentru Statele Unite mai puțin de 3 la sută să fie refuzați, scrie observatornews.ro