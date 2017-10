"Cancerul îmi mistuie puterile! Viaţa mea e pe muchie de cuţit!" NU RĂMÂNEŢI INDIFERENŢI! HAIDEŢI SĂ SALVĂM VIAŢA ACESTEI FETE

"Cancerul îmi mistuie puterile! Viața mea e pe muchie de cuțit!" NU RĂMÂNEȚI INDIFERENȚI! HAIDEȚI SĂ SALVĂM VIAȚA ACESTEI FETE

Ştire online publicată Miercuri, 20 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Iată povestea ei:"Salut. Sunt Marina, am 24 de ani și vreau să trăiesc. Istoria mea e tristă și nu chiar lungă. Am fost diagnosticată cu leucemie acută mieloidă în data de 17 mai 2017 – boală ce a survenit pe neașteptate. Acest tip de leucemie avansează rapid. Medicii nu dau mult timp în așa caz.Nu sesizam gravitatea bolii pentru că eram încrezută că voi fi puternică și voi face față tratamentului. Am suportat ciclul l de PChT „ 5+2” – fără eficacitate clinică și hematologică, din ce motiv s-a efectuat ciclul ll cu doze mici de citarabină intensificat cu doxorubicină, fără eficacitate clinico-hematologică. Din păcate organismul meu nu a rezistat celui de-al treilea ciclu de chimioterapie, cea din urmă avînd ca efect secundar lezarea sistemului meu nervos. O altă încercare de a continua chimioterapia avînd pus sub pericol creierul, m-a făcut să-mi pierd speranța. Diagnosticată cu maladia hematologică malignă, fiind în stare psihologică agravată, familia a hotărît să mă ia acasă. Sper ca prin intermediul Caritate.md și al celor care donează, să colectez suma necesară pentru a urma consultație și tratament la Istanbul. Sper că mai există o șansă. 5 000 de euro este suma inițială de care am nevoie pentru a mi se oferi consultarea medicilor de acolo după care va urma tratamentul care m-ar costa cu aproximație 120000 de euro. Nu am tot timpul din lume la dispoziție, vreau să cred că mai există o șansă și pentru mine. Vă rog să mă ajutați – să donați și să distribuiți povestea mea oamenilor. AM MARE NEVOIE DE AJUTOR."