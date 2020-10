Câmpii marine pe litoral, plantate în largul Mării Negre

Peste 785.000 de metri pătraţi de iarbă marină va fi plantată de către specialiştii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, în largul litoralului românesc, pentru a asigura protejarea biodiversităţii marine şi creşterea calităţii apei din Marea Neagră.Operaţiunea se va desfăşura în cadrul proiectului de stopare a eroziunii costiere pe litoralul român. „Vor fi adevărate câmpii marine în largul litoralului nostru. Iarba de mare nu este o algă, ci o plantă. De fapt, este singura plantă cu flori din lume care poate poleniza sub apă. Ea captează carbonul de 35 de ori mai repede decât o pădure tropicală. Ea va fi plantată mai departe de ţărm şi va avea, totodată, rolul de a stabiliza zonele nou înnisipate ale litoralului constănţean. În plus, acestea vor ajuta enorm speciile marine să supravieţuiască, găsind astfel adăpost şi hrană din belşug”, explică directorul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, Bogdan Bola.Potrivit acestuia, în zona Mangalia - Saturn, va fi plantată cea mai mare câmpie subacvatică, aproximativ jumătate de milion de metri pătraţi. De asemenea, vor beneficia de această plantare şi alte zone din sudul litoralului nostru - Agigea, Eforie, Costineşti, Olimp, Jupiter, Neptun.„În plus, în această perioadă, specialiştii ABADL vor construi 10 recife naturale şi 12 biostructuri submerse în largul Mării Negre. La finalul lucrărilor, toate acestea vor avea efecte care se vor resimţi mult timp de acum încolo – de la protejarea împotriva eroziunii la promovarea turismului şi activităţilor conexe de pe litoralul nostru”, subliniază Bogdan Bola.