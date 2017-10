Camparea pe plajă, parte din brandul Vama Veche

Autoritățile vor să salveze brandul Vama Veche. Astfel, începând cu acest an, plasticul va dispărea de pe plajă. Singurele materiale permise vor fi cele din lemn, stuf și pânză. La sfârșitul săptămânii trecute, Primăria Limanu, organizația „Salvați Vama Veche” și Direcția Apelor Dobrogea - Litoral „Apele Rămâne” s-au întâlnit cu cei 25 de agenți economici din Vamă care au fost interesați să preia câte un sector de plajă. „Am convins întreprinzătorii că plasticul nu are ce căuta la Vama Veche. Vreau să vă spun că s-a produs o oarecare iritare și au privit cu scepticism înlocuirea șezlongurilor de plastic”, a spus Mircea Toma. Agenții economici care nu-și vor putea înlocui toate șezlongurile de plastic cu cele din lemn în acest an vor apela la o soluție de compromis: vor acoperi plasticul cu pânză. În ceea ce privește curățenia pe plajă, începând din acest sezon estival, Primăria Limanu va implementa un program de colectare selectivă a deșeurilor menajere de pe plajă. În acest scop, se vor monta peste 300 de containere de colectare a deșeurilor, urmând ca resturile menajere să fie transportate cu două mașini de gunoi noi, achiziționate în cadrul programului. Singura problemă rămâne camparea pe plajă. În fiecare an, primăria și-a atras critici vizavi de modul de colectare a taxelor de campare și de serviciile oferite. Primarul localității Limanu, Nicolae Urdea, vrea să externalizeze acest serviciu. Astfel, zona de camping, în suprafață de aproximativ 9.000 de metri, va fi dată în administrarea unei societăți. În opinia lui, și camparea pe plajă face parte tot din brandul Vama Veche. Numai că partenerii lui nu erau la curent cu această inițiativă. Gheorghe Babu, directorul Apelor Române a precizat că și pentru plaja Vama Veche se aplică aceleași principii ca și pentru restul litoralului. În urmă cu trei ani, în urma numeroaselor insistențe, Ministerul Mediului a acceptat ca plaja din sudul litoralului să nu fie scoasă la licitație. Tocmai de aceea nu este corect ca o firmă să perceapă taxe pe sectorul sudic de litoral. Plaja din sudul litoralului și-a redus foarte mult întinderea. Dacă este să ne raportăm la ultimele măsurători din anul 1976, sectorul de nisip s-a redus cu 60 de metri.