Campanie umanitară, la Mangalia. Donează sânge şi salvează o viaţă!

Campanie umanitară, la Mangalia. Donează sânge și salvează o viață!

Un grup de voluntari din Mangalia organizează o acțiune de donare de sânge, în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța (CRTS) și Spitalul Municipal Mangalia, sâmbătă, 8 aprilie, între orele 8.30 - 13.30. La acțiune, sunt așteptate toate persoanele sănătoase din Mangalia și localitățile învecinate, care doresc să-și ajute semenii aflați în suferință.Directorul CRTS, dr. Geandan Memet, ne-a declarat că nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru, voluntarii ajutându-i mereu cu mijloace de transport până la destinațiile unde personalul medical trebuie să recolteze sânge.„Deplasările pe care le facem, spre exemplu, la Medgidia, Negru-Vodă, Mangalia sunt posibile numai datorită voluntarilor, primăriilor și Protoieriei, care ne sprijină. Altfel nu am putea să ajungem cu colectele mobile în teritoriu. La ora actuală, centrul are un deficit ușor de personal: ne lipsesc două asistente, dar nu aceasta este problema noastră. Înainte de toate, avem nevoie neapărat de un șofer. În rest, ne descurcăm cu ce avem. Suntem convinși că până la urmă ne vom completa și schema de personal”, a precizat medicul.De precizat că pentru asistente s-a organizat de curând un concurs de ocupare a posturilor vacante, doar că cele care s-au prezentat nu au fost admise. Problema personalului medical și mai ales a unui conducător auto trenează de câțiva ani.„Zilele trecute, a trebuie să apelăm la alte centre din țară, doar pentru a face rost de sânge pentru cei doi pacienți critici din Spitalul Clinic Județean de Urgență, care au nevoie de pungi de sânge în fiecare zi”, a completat dr. Memet.Trebuie precizat faptul că, în general, aproximativ 15% dintre persoanele care se adresează centrului nu pot fi admise pentru recoltare, din diverse motive, majo-ritatea fiind probleme de sănătate.Reamintim că pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani (pentru prima donare 18-60 de ani, în funcție de evalua-rea medicală) cu greutatea peste 50 kg (în funcție de înălțime, constituție, care nu au suferit de hepatită virală, tuber-culoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă etc).În plus, persoanele care au vârsta peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge.Este interzis consumul de băuturi alcoolice, măcar cu trei zile înainte de donare, iar în ziua respectivă se recomandă un mic dejun ușor și minim 500 ml lichide.Persoanele care efectuează o donare completă, respectiv 450 ml sânge, beneficiază, la cerere, de șapte tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, precum și decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării, între localitatea de domiciliu și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.