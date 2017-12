CAMPANIE UMANITARĂ LA CONSTANŢA / HAIDEŢI SĂ FACEM UN GEST FRUMOS, ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI

CAMPANIE UMANITARĂ LA CONSTANȚA / HAIDEȚI SĂ FACEM UN GEST FRUMOS, ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI

Ştire online publicată Marţi, 12 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Suntem în luna decembrie, luna cadourilor de suflet, un moment în care putem dezvolta și exersa în mod sincer inițiativele de bunătate și generozitate. Membrii JCI Constanța îi invită pe constănțeni să se implice în demersul umanitar din acest final de an.Junior Chamber International (JCI) Constanța organizează în data de 16.12.2017, o nouă Campanie Umanitară și face un apel către toți cetățenii: împreună putem ajuta alte suflete să zâmbească! Campania Umanitară Lipnița are drept scop ajutorarea a 52 de copii din 14 familii nevoiașe, din satul Cuiugiuc, comuna Lipnița (la aproximativ 100 km depărtare de Constanța).Familiile au fost atent selectate de către membrii JCI împreună cu reprezentanți ai autorităților locate, luând în calcul condițiile precare în care aceștia locuiesc: gospodării degradate, lipsa de haine și alimente de bază.Începând cu data de 11 decembrie, până pe data 15 decembrie 2017, toate persoanele dornice să ofere donații sunt așteptațe la sediul JCI Constanța – Strada Georghe Lazăr, nr. 6 (intrare din Cuza Vodă), birou 12, interfon 12, între orele 18:00 – 20:00. Se primesc donații constând în: haine sau încălțăminte în condiții îngrijite, alimente neperisabile, produse de curățenie și de igienă corporală, etc.De asemnea, familiile beneficiare vor primi donațiile colectate în urma evenimentului Atelierul Zânelor by JCI Constanța.Donațiile constând în sume de bani se pot vira:Banca Transilvania ConstanțaASOCIAȚIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL CONSTANȚANR. ORD. REG COM/ ANUL: HJ31/24.03.2014 CIF: 33043911Județul: ConstanțaCont: RO21BTRLRONCRT0235391701 (Vă rugam specificați la detalii plată- Campanie Umanitară comuna Lipnița)