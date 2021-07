Campanie de testare gratuită pentru hepatita C, la CT BUS

Angajații CT BUS au posibilitatea să se testeze gratuit pentru Hepatita C. Campania de testare gratuită are loc în perioada 26 - 30 iulie, în intervalul orar 8.00 – 15.00, la sediul instituţiei, de pe strada Industrială nr. 10.Inițiativa face parte din campania desfășurată de autoritățile locale și cadrele medicale constănțene, care pune accent pe educarea populației generale privind riscurile nediagnosticării și netratării infecției cu virus hepatitic C.Depistată la timp, Hepatita C se poate vindeca, prevenind astfel cazurile grave și complicații potential letale, precum ciroza hepatică sau cancerul hepatic.Tratamentul pentru cei depistați ca fiind purtători ai virsului hepatitei C este gratuit.