Campanie de testare gratuită pentru hepatita C

Asociatia Română pentru Boli Hepatice, în parteneriat cu Clinica de Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență” Constanța, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH) şi Grupul Gastro al Societăţii Naţionale de Medicină de Familie (SNMF), lansează un proiect de microeliminare a hepatitei virale C. Acesta este asociat cu o campanie de vaccinare anti-Covid ad-hoc, pe promenada Cazinoului din Constanţa. Când? Sâmbătă, 15 mai, cu ocazia „European Testing Week - May 2021”. Iniţiată în urmă cu opt ani, „European Testing Week” are ca scop informarea şi educarea publicului asupra beneficiilor testării, susţinerea dialogului între toţi partenerii interesaţi în prevenţie şi diagnostic precoce.Unul dintre obiectivele principale ale campaniei, în anii precedenţi, a fost creşterea gradului de conştientizare asupra prezenţei şi impactului infecţiilor virale C, B şi HIV şi reducerea proporţiei cazurilor diagnosticate tardiv, în stadii avansate.