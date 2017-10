Campanie de reciclare pe plajă. Au dat dozele goale pe doze pline cu bere

Peste 10.000 de turiști au schimbat dozele goale de suc sau bere cu doze pline. Campania ExtravaCANza organizată de Every Can Counts România a luat sfârșit, după ce timp de trei week-end-uri a inspirat turiștii către un comportament responsabil, prin colectarea dozelor din aluminiu și activități care să le înveselească vacanța petrecută pe litoral.Campania de educație ecologică pe litoral s-a desfășurat în perioada iulie-august, pe plaja „Cleopatra” din stațiunea Mamaia. Prin inter-mediul acestei campanii, organizatorii și-au propus să inspire turiștii către un comportament responsabil față de mediu și față de locul în care își petrec vacanța.Pentru zece doze goale, turiștii au primit o doză plină cu suc, bere sau energizant. Astfel, în cele trei weekend-uri, peste 10.000 de turiști au intrat în contact cu organizatorii și voluntarii Every Can Counts, fiind colectată o cantitate de 500 kg de doze din aluminiu. Pentru a recompensa implicarea turiștilor, organizatorii au propus trei weekend-uri tematice. Astfel, în weekend-ul dedicat bărbaților, Every Can Counts România a organizat un campionat de fotbal pe plajă, la care s-au înscris nu mai puțin de 70 de echipe, iar cei mai activi concurenți au obținut premii simbolice, care să le aducă aminte că pot colecta selectiv indiferent de locul în care se află. Weekend-ul dedicat fetelor a fost de departe cel mai activ din punct de vedere al numărului de turiști care au vizitat standul organizatorilor și au luat parte la jocuri pentru fete și sesiuni foto. Încheierea campaniei a fost marcată prin weekend-ul dedicat copiilor, cu activități de face painting.