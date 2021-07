Campanie de informare cu privire la poluarea bazinului Mării Negre

„Scopul campaniei a fost acela de a contribui la conştientizarea problemei pe care o reprezintă deşeurile marine din bazinul Mării Negre. Astfel, colegii mei, cercetători în cadrul proiectului, au evaluat interesul participanţilor pentru tema proiectului şi le-au oferit acestora informaţii detaliate despre cele mai răspândite opt tipuri de deşeuri întâlnite pe plaja şi în zonele costiere ale Mării Negre”, a precizat conf. univ. dr. Raluca Trandafir.





Unul dintre principalele aspecte abordate în cadrul evenimentului a fost prezentarea efectelor pe care le produc, în timp, principalele tipuri de deşeuri asupra mediului, atât în zona costieră, cât şi în mediul marin.





Obiectivul principal al proiectului este analizarea gradului de contaminare cu deşeuri a bazinului Mării Negre, urmărirea principalelor fluxuri poluante, analiza cantităţii şi tipurilor de deşeuri şi efectuarea curăţării acestora prin metode inovatoare.





Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) a desfăşurat, în cursul săptămânii trecute, o campanie de informare cu privire la deşeurile marine. Aceasta a fost posibilă în cadrul proiectului „Innovative techniques and methods for reducing the marine litter in the Black sea coastal areas”. Potrivit coordonatorului proiectului, conf. univ. dr. Raluca Trandafir, evenimentul, intitulat „Information Day” s-a desfăşurat pe plaja „Marttinez” din Mamaia. Campania s-a bucurat de un interes deosebit din partea celor peste 75 de participanţi - turişti, elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studenţi, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi organizaţiilor publice şi private.