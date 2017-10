Campanie de colectare a dozelor de aluminiu, pe plajă

În vederea responsabilizării turiștilor aflați vara aceasta pe litoral, Asociația Alucro desfășoară o campanie de conștientizare pentru colectarea dozelor de aluminiu folosite. Campania „ExtravaCANza - Și mama reciclează!” este programată pentru perioada iulie – august, 22 – 24 iulie, 29 -31 iulie, 5 - 7 august, pe plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia, unde turiștii sunt așteptați pentru o doză de atitudine.Campania are ca scop informarea și conștientizarea turiștilor cu privire la importanța colectării și reciclării dozelor de aluminiu și implicit ecologizarea plajelor prin acțiuni personale ale turiștilor de strângere a dozelor și depozitarea lor în containerele special amenajate sau sistemele inteligente disponibile în hipermarketuri. Astfel, noutatea absolută din această ediție va fi dată în prezența unui aparat de colectare a dozelor denumit și TBRM – take back revending machine, care va da posibilitatea turiștilor să opteze în schimbul dozelor pentru un premiu rece, bere sau energizant (pentru persoanele peste 18 ani) sau răcoritoare pentru minori, precum și pentru alte premii cum ar fi pixuri, prosoape și sacoșe din pânză oferite instant de către organizatori.Întreaga cantitate colectată pe parcursul evenimentelor va fi ridicată de către colectorul autorizat Can Pack Recycling și trimisă către reciclare, în scopul revalorificării. Evenimentul va fi unul interactiv și va cuprinde acțiuni cu jocuri sportive (campionatul de fotbal Every Can Counts sau concursuri de volei) și distracție pentru toate categoriile de vârstă (face painting pentru copii, personaje, muzică, etc).