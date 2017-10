Campania "Cuget Liber": "O zi de aventură pentru copiii necăjiţi"

Campania "Cuget Liber": "O zi de aventură pentru copiii necăjiți"

Este vorba despre copiii crescuți în centrele de plasament, cei pentru care părinții s-au limitat doar să-i aducă pe lume, apoi au uitat de sufletele lor. Copiii care au uitat cum este să se joace prea mult timp în aer liber, care nu știu ce înseamnă să te duci la un loc de joacă, copiii pentru care ciocolata sau înghețata sunt cuvinte magice.Campania „Cuget liber”: „O jucărie pentru copiii necăjiți” s-a transformat weekend-ul care s-a încheiat în „O zi de aventură pentru copiii necăjiți”.Acțiunea a fost posibilă după ce patronul parcului de aventuri de la Neptun, „Paradis Land”, Aurelian Marin, a citit în cotidianul nostru despre acțiunea inițiată de „Cuget Liber”.„Am văzut campania umanitară organizată de voi. Cea în care s-au strâns hăinuțe și jucării pentru copiii din centrele de plasament. Am o idee și te-aș ruga să-mi spui ce părere ai. Ce-ar fi să luăm copiii și să-i ducem o zi în parcul de aventuri de la Neptun, să se joace. Rezolvăm și cu transportul și mai vedem noi ce surprize le mai pregătim”, mi-a spus Aurelian Marin.La asemenea propunere, nu ai cum să reacționezi decât pozitiv, astfel că au fost demarate procedurile pentru ca cei mici să poată pleca din Centrul de primire a copilului în regim de urgență, amplasat în strada Aluniș, nr. 4 din Constanța.Cu toate aprobările necesare, sâmbătă dimineața, 14 copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani s-au urcat în microbuzul sosit în fața centrului și am plecat spre Neptun.Ajunși în parcul amenajat în pădurea Comorova, ei au fost echipați special pentru marea aventură pe care urmau să o experimenteze pentru prima dată în viața lor.„Nu am mai fost niciodată aici. Îmi este puțin cam frică dar, în același timp, sunt dornică să experimentez ceva nou. Cred că o să mă descurc în cele din urmă”, a spus Ștefania.Aceleași emoții se puteau citi și pe fețele celorlalți copii, fie că erau mai mici sau mai mari, dar teama le-a trecut imediat ce s-au trezit pe primul traseu de la înălțime.Supravegheați de angajații parcului și încurajați de managerul Claudia Bucur, toți cei 14 copii s-au distrat pe cinste câteva ore, tiroliana fiind punctul forte pe care și-l doreau cu toții să-l atingă.„A fost extrordinar, nu am mai fost niciodată aici. La început, mi-a fost puțin teamă, dar mi-a trecut imediat. Mi-a plăcut nespus de mult cu tiroliana. Mi-aș dori să mai vin aici dacă se poate pentru că nici nu simți când trece timpul la joacă afară, în natură”, a spus Robert.Și cum după atât efort nu avea cum să nu li se facă foame, gazdele au pregătit o masă unde copiii au mâncat pizza și au băut suc.„A fost cu adevărat o zi deosebită pentru ei, motiv pentru care mulțumim foarte mult organizatorilor. O invitație la joacă în aer liber este o binecuvântare deoarece nu au prea multe alternative unde să-și petreacă timpul liber”, a spus Carmen Nicolaescu, una dintre asistentele de la Centrul de primire a copilului în regim de urgență, care ne-a însoțit în aventura de la Neptun.Reamintim că redacția „Cuget Liber“ a inițiat, recent, o campanie umanitară cu scopul de a veni în ajutorul copiilor necăjiți din centrele de plasament. Apelului nostru i-au răspuns foarte mulți constănțeni, astfel că 24 de copii cu vârste între patru și 15 ani de la Centrul de primire a copilului în regim de urgență, situat în cartierul Coiciu, pe strada Aluniș, nr. 4, au primit în dar jucării, hăinuțe, fructe și dulciuri. Respect, oameni cu suflet mare!Cotidianul „Cuget Liber” le mulțumește tuturor celor care au ajutat până acum și îi invită pe toți care au posibilitatea să se alăture campaniei noastre, iar împreună să avem, în continuare, grijă de ei.Donațiile pot fi aduse la sediul redacției „Cuget Liber”, bd. I.C. Brătianu nr. 5.Totodată, așteptăm alături de noi și alți oameni de afaceri care pot ajuta într-un fel sau altul ca acești copii să nu simtă că proprii lor părinți i-au uitat.