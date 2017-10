Campania Baylor de testare gratuită pentru HIV se prelungeşte pentru încă un an

Campania Baylor de testare gratuită pentru HIV se prelungește pentru încă un an

Pentru al șaselea an consecutiv, în cadrul Fundației Baylor, constănțenii se pot testa gratuit pentru depistarea HIV și a hepatitelor. De data aceasta, campania beneficiază de sprijinul companiei Chevron România, partener care va susține un laborator mobil de testare pentru populația din județ.„Acest proiect este unicul de acest gen din România și este deosebit de apreciat de autoritățile locale. Consider că atunci când a ales să susțină acest program, compania Chevron nu doar a bifat căsuța responsabilității sociale, ci dimpotrivă, a existat implicare personală.Prin vizite la Centrul de Excelență Baylor, echipa Chevron a cunoscut personal proiectul și a arătat un real interes în a alege cea mai bună modalitate de a oferi suport. Înțelegând problemele din comunitățile unde operează, Chevron oferă suport prin asigurarea continuității unui serviciu vital prin intermediul unui parteneriat care adaugă, într-adevăr, valoare”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Baylor România.Astfel, vor beneficia de testare gratuită peste 5.000 de persoane din județul Constanța, cu vârsta minimă de 18 ani, și care își vor cunoaște starea de sănătate cu privire la hepatitele B, C și infecția cu HIV.Totodată, în cadrul campaniei, peste 400 de medici vor fi informați cu privire la hepatita B, hepatita C și infecția cu HIV, dar și despre posibilitățile de referire a pacienților lor către testare și peste 8.000 de persoane din comunitățile rurale și urbane din județul Constanța vor fi informate despre prevenirea virusurilor hepatitice B, C și infecția cu HIV.