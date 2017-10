Cameră video pe plaja Mangalia

Începând din sezonul estival viitor și plaja Mangalia va fi supravegheată printr-un sistem video. Pentru început, municipalitatea are în cont suma de 5.000 de euro. Banii au fost donați de Sjak Mooiman, managerul proiectului româno-olandez „Managementul Plajelor de pe Litoralul Românesc al Mării Negre” – zona pilot Mangalia. „Banii au fost donați din diurna pe care am primit-o în cadrul acestui proiect”, a declarat managerul de proiect. Dorința de achiziționare a unei camere web a aparținut reprezentanților Primăriei Mangalia, care și-au dorit să poată supraveghea plaja non stop.Începând din sezonul estival viitor și plaja Mangalia va fi supravegheată printr-un sistem video. Pentru început, municipalitatea are în cont suma de 5.000 de euro. Banii au fost donați de Sjak Mooiman, managerul proiectului româno-olandez „Managementul Plajelor de pe Litoralul Românesc al Mării Negre” – zona pilot Mangalia. „Banii au fost donați din diurna pe care am primit-o în cadrul acestui proiect”, a declarat managerul de proiect. Dorința de achiziționare a unei camere web a aparținut reprezentanților Primăriei Mangalia, care și-au dorit să poată supraveghea plaja non stop.