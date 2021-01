Calvarul străduțelor înguste. „Intrăm pe stradă cu «Doamne Ajută» pe buze!”

„Exemplul cel mai elocvent pentru cât de prost a fost gestionată situația privind locurile de parcare este strada Aurorei din zona Far. O stradă secundară, paralelă cu strada Caraiman, care face legătura între B-dul 1 Mai și Șos. Mangaliei. Este o stradă secundară, dar intens circulată, căci mulți dintre locuitorii din zonă o folosesc pentru accesul până spre locuințele de pe strada Dunării sau de pe Șos. Mangaliei. În plus, având în vedere existența parcului, a mai multor unități bancare și a unor sedii de societăți comerciale în zonă, pe lângă locuințe, pe strada Aurora sunt parcate autoturisme pe ambele margini, în permanență”, a descris situația din zonă Cosmin Robert Tănase, un localnic din zona Far. „Urmarea nu este greu de bănuit: din două benzi, în realitate poate fi folosită una singură, astfel că șoferii intră pe stradă mereu cu «Doamne Ajută!» pe buze! Doamne ajută să nu vină o altă mașină din sensul opus, Doamne Ajută să aibă loc să se dea într-o parte, în caz de nevoie! S-a pus problema, la un moment dat, ca strada Aurora să devină cu sens unic. Între timp, s-a renunțat, dar traficul se desfășoară în continuare cu dificultate în zonă și există, în orice moment, riscul producerii unor accidente”, a continuat constănțeanul.









Oamenii din zonă spun că administrația locală ar putea amenaja parcări printre blocuri, mai ales că, cel puțin la prima vedere, par să existe și terenuri disponibile, în prezent nefolosite.







Modernizarea arterelor rutiere promite a schimba și situația din cartier





Referitor la cele semnalate de constănțean, reprezentanții Primăriei Constanța au arătat că problemele de trafic din zona Far urmează să fie analizate în contextul proiectelor de reabilitare și modernizare a celor două artere rutiere importante care „înconjoară” cartierul: Bulevardul 1 Mai și Șoseaua Mangaliei. Reamintim că este vorba despre un proiect finanțat cu peste 70 de milioane de lei, din fonduri structurale, intitulat „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei, și are drept scop resistematizarea rutieră a zonei pentru decongestionarea traficului.











Constanța este un oraș aglomerat, cu un trafic rutier infernal – indiferent de ora din zi! – și cu prea puține locuri de parcare. Consecința: străzile secundare, din interiorul cartierelor, au ajuns să fie „străjuite” de autoturisme, astfel încât este încurcat atât traficul de pe carosabil, cât și cel de pe trotuare. De-a lungul timpului, în paginile ziarului „Cuget Liber” am prezentat nemulțumirile constănțenilor vizavi de problemele ridicate de modul cum a fost gestionată situația străduțelor din cartiere. După ce am prezentat situația din cartierul Tomis III, din zona Balada, în ediția prezentă aducem în atenția cititorilor aspecte ridicate de locuitorii din zona Far. Asemenea constănțenilor din alte zone ale orașului, și aici una dintre cele mai mari nemulțumiri este cea care vizează lipsa parcărilor și încurcăturile iscate în trafic.