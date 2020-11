Calvarul DSP continuă! Bolnavii cu Covid-19, disperaţi, în aşteptarea concediilor medicale

Irina M. a fost diagnosticată cu coronavirus luna trecută. Partea bună a lucrurilor, dacă se poate spune aşa, este că nu a avut probleme grave de sănătate, ci simptome uşoare, ceea ce a dus doar la izolarea sa, fără a fi nevoie de internare. Până aici, toate bune şi frumoase. Constănţeanca noastră a trecut de cele 14 zile de izolare, a urmat tratamentul prescris de medicul de familie, iar acum trebuie să revină la locul de muncă. Întrebarea care o frământă şi, evident, nu este singura în această situaţie, este cum se va prezenta la serviciu, din moment ce nu are niciun document la mână că este sănătoasă şi niciun certificat de concediu medical. Între timp, însă, femeia a aflat că legislaţia în vigoare nu mai prevede retestarea, dacă pacientul se simte bine, deci, până aici e lămurită. Ce se întâmplă, totuşi, cu certificatul medical?







Oamenii au înroşit telefoanele, tot încercând să prindă DSP-ul



„Am luat legătura cu medicul de familie, pe care l-am anunţat că îmi expiră cele 14 zile de izolare şi am solicitat concediul medical. Acesta mi-a spus, însă, că nu îmi poate elibera niciun fel de document până când DSP-ul nu trimite decizia medicului, în care se arată că am fost diagnosticată cu Covid-19. De câteva zile, tot sun la Direcţia de Sănătate şi după zeci de telefoane, într-un final, mi-a răspuns un angajat, care mi-a transmis că decizia mea va fi trimisă atunci când va fi găsită. De asemenea, am expediat o solicitare în acest sens şi pe adresa de email a instituţiei şi tot stau cu ochii-n email, doar-doar voi primi un răspuns. De când am aflat că sunt pozitivă am sunat mereu la DSP, dar nimeni nu mi-a spus exact ce trebuie să fac mai departe”, ne-a declarat femeia descumpănită. Cum spuneam, în situaţia ei se află şi alte persoane. Oamenii au înroşit telefoanele, tot încercând să prindă DSP-ul, iar medicii de familie nu îi pot ajuta, fără documentele care să precizeze că un anumit individ este sau nu bolnav de Covid-19.





Deocamdată, se ştie doar că cei care au depăşit cu bine perioada de două săptămâni de izolare nu mai au obligaţia să îşi facă un nou test. Cu alte cuvinte, chiar dacă au trecut cele 14 zile și au devenit asiptomatici, nu mai interesează pe nimeni de la DSP și se pot întoarce la muncă fiind posibil să-i infecteze pe ceilalți colegi!





„Nu mai este necesară retestarea, timp de 90 zile, iar concediul medical se primeşte în baza deciziei de la DSP, după terminarea perioadei de izolare, niciodată înainte, în termen de maxim 30 zile de la izolare. Pentru pacienţii pozitivi, medicul de familie care a monitorizat pacientul în izolare, trimite la DSP fişa de monitorizare şi scrisoare medicală şi va primi decizia”, ne-a declarat dr. Veronica Chiorniță, medic de familie.





La rândul său, dr. Roxana Buiculescu ne-a confirmat că legislaţia în vigoare spune că nu mai este necesară retestarea pacienţilor asimptomatici sau simptomatici, mai devreme de 90 de zile, pentru că testul poate rămâne pozitiv, deci nu este concludent.





„Dacă pacientul se simte bine, în a 15-a zi poate ieşi din casă. După această perioadă, el nu mai transmite boala şi se poate întoarce la serviciu. Bineînţeles, pentru perioada lipsă de la locul de muncă, el va primi concediu medical”, a adăugat medicul.



De ce vin, însă, deciziile de la DSP atât de greu, nu am putut afla. Am încercat în cursul zilei de ieri să aflăm părerea directorului instituţiei, Cristina Schipor, dar acest lucru nu a fost posibil. Sperăm, totuşi, ca în zilele ce urmează, cineva din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa să ne lămurească, şi, astfel, noi să le furnizăm cetăţenilor informaţiile necesare.





Fiecare boală are şi un sfârşit şi aşa se întâmplă şi în cazul Covidului. De cele mai multe ori, pacienţii diagnosticaţi cu acest inamic invizibil care ne dă bătăi de cap de opt luni, încep să se simtă bine după 14 zile, iar testele lor se negativează, ceea ce înseamnă că îşi pot lua viaţa înapoi. Ce poate fi mai frumos decât să ştii că ai scăpat de boală, că nu mai trebuie să zaci cu zilele în casă şi că te poţi bucura, din nou, de lucrurile ce te înconjoară, de frumuseţea vieţii…Din păcate, pentru mulţi constănţeni, perioada de izolare a coincis cu apariţia altor probleme. De exemplu, unii nu au primit de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa deciziile în care scrie negru pe alb că au fost diagnosticaţi cu Covid-19. Documentul este necesar medicului de familie, care, mai departe, la rândul său, le eliberează pacienţilor certificatele medicale, atât de necesare în cazul salariaților. Practic, fără acest act, un angajat nu poate demonstra angajatorului că a fost bolnav şi nu poate fi plătit pentru perioada în care a lipsit de la serviciu. Așadar, nu îşi poate justifica absenţa de la locul de muncă.