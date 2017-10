Câinii maidanezi fac legea / Cum ar putea CONSTANŢA să scape de CÂINI?

3

mofturi!

In Brasov si Oradea s-a rezolvat problema maidanezilor cu actuala legislatie. Pentru ca primarii au vrut! Vedeti in Bucuresti: se cheltuie anual peste 3 milioane de euro, cu 8 hingheri?!!! Cat se cheltuie la Constanta? Are cineva curajul sa dea cifrele pe fata? Asta e adevaratul motiv al maidanezilor pe strazi si al "iubirii" fata de animale: furtul banilor din buget. Cei cativa zoofili si zoofile naïve sunt exploatati/e sentimental... In realitate, Mafia uslasa din primarie si oras se acopera unul pe altul, ca sa poata fura in voie. Prafuri aruncate prostilor!