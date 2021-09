Cadrele medicale, cu sabia deasupra capului. „La spitalul judeţean, doar 50% din personal este vaccinat”

Şi mai grav este că, în cazul în care personalul medical nu prezintă certificatul digital al UE privind Covid-19, se are în vedere suspendarea pe o perioadă de 30 de zile a contractelor în baza cărora ei îşi desfăşoară activitatea. După cele 30 de zile de suspendare, contractul personalului medical în baza căruia îşi desfăşoară activitatea încetează de drept, iar pentru personalul din unităţile private care cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea. Altfel spus, există riscul ca acele persoane care refuză vaccinul sau testarea periodică, să fie trimise acasă, situaţie ce ar rezulta de pe urma suspendării contractelor lor.



Spitalele nu pot suporta cheltuielile cu testele angajaţilor



În unităţile publice măsura încetării contractului în baza cărora îşi desfăşoară activitatea personalul este necesară pentru a crea posibilitatea încadrării pe acele posturi a altor persoane, în vederea asigurării continuităţii activităţii, ţinând cont de faptul că în unităţile respective numărul total al posturilor este limitat prin acte normative, spun reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.



Având în vedere toate aceste decizii, am luat legătura cu o parte dintre managerii de unităţi, pentru a vedea care este situaţia în spitalele pe care le conduc şi câte cadre medicale s-au imunizat împotriva temutului virus, până acum.





Directorul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan ne-a declarat că, la acest moment, au 60 de persoane nevaccinate dintr-un total de 450 de angajaţi. „Stăm destul de bine la acest capitol, dar încercăm să îi convingem şi pe ceilalţi, nevaccinaţi, să se imunizeze. Noi, de vineri, 1 octombrie, devenim, din nou, spital Covid şi avem nevoie de personal medical, nu să plece acasă. Încercăm să îi convingem pe toţi să se vaccineze sau să vină cu teste, măcar o perioadă, până ieşim din criza aceasta. Acum, totul depinde de ce decid ei, dar unitatea nu poate asigura, sub nici o formă, testarea personalului, pentru că este vorba ca aceasta să se facă din trei în trei zile sau din şapte în şapte zile (testele PCR), ceea ce este foarte costisitor pentru buget. Noi abia reuşim să achităm medicamentele pacienţilor, nu ne putem permite ca din bugetul unităţii sanitare să achităm testarea personalului. Deci, doar pe fonduri proprii, personalul şi-ar putea achiziţiona testele şi noi să îi ajutăm să le facă. Este dificil, mai ales în condiţiile în care volumul de muncă va fi, iar, unul ridicat şi avem nevoie de oameni cât mai mulţi, la muncă”, a subliniat Alina Dan.



Desfacerea contractelor de muncă nu este benefică



Directorul Spitalului Căi Ferate Constanţa, dr. Iuliana Botezatu spune că, la acest moment, are 90% din personal vaccinat. Părerea ei este că sistemul sanitar din România, atât cel public, cât şi cel privat are, oricum, personal insuficient, şi, ca atare, astfel de măsuri, legate de suspendarea unor contracte de muncă nu au cum să fie benefice. „Nu avem nici în Codul Muncii prevederi legate de astfel de reglementări. Cred că această propunere nu va fi, sub nici o formă validată, nici de opinia publică, nici de sindicate şi cu atât mai puţin de către angajatori. Nu poţi obliga un manager să suspende nişte contracte de muncă, dacă el oricum funcţionează cu 50% din personal, cum este cazul nostru, de exemplu. Este imposibil să dăm curs acestei recomandări. Apoi, nu este cazul să ne gândim că aceşti oameni trebuie constrânşi să se vaccineze. Eu cred că cei care nu sunt vaccinaţi şi îşi menţin această opţiune, în mod sigur, au şi motive întemeiate. Unii dintre ei chiar au contraindicaţii. Cert este că oamenii respectivi au dreptul la muncă, pentru că acest drept nu le poate fi îngrădit. Dacă ei respectă toate măsurile de purtare a echipamentului de protecţie, nu îi vom constrânge să îşi facă testarea. Din păcate, ca şi încadrare în buget, nu avem posibilitatea să achităm aceste teste ale salariaţilor şi nici să le suportăm din veniturile proprii realizate în afara contractului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate”, a adăugat directorul.





La rândul său, directorul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Ionuţ Cornel Ionescu, a declarat pentru „Cuget Liber” că dacă această lege va fi aprobată, se vor supune şi vor face exact ce spune litera legii. El a adăugat că, între timp, vor încerca să convingă angajaţii să se imunizeze, întrucât, în prezent, doar 50% din personal este vaccinat împotriva Covid-19. Deşi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa este cel mai important în lupta cu virusul Sars- Cov-2, şi am încercat să aflăm care este situaţia şi în această unitate, din păcate, directorul acesteia, dr. Stela Halichidis nu a putut fi contactată, deoarece nu a răspuns apelului nostru telefonic.





Partea proastă este că, deşi îşi desfăşoară activitatea zilnic cu oameni bolnavi, nu toţi angajaţii din sistemul sanitar s-au imunizat, iar acum, ministerul vrea să îi tragă de urechi şi să îi pună chiar să scoată banii din propriile buzunare pentru a se testa, excepţia de la regulă fiind doar categoria de personal care face dovada unor afecţiuni care reprezintă contraindicaţie la vaccinare, caz în care costurile de testare vor fi suportate de către angajator.