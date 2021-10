Cadre medicale, lăsate pe drumuri. „Am avut încredere în domnul primar. Ce naivă am fost!”

„Noi, asistenții medicali și infirmierele cu contract determinat am muncit în linia I de la începutul pandemiei, cot la cot cu cei cu contract permanent, în condiții de criză sanitară, de presiune greu de imaginat. Am luptat cu frica de a ne îmbolnăvi, de a îmbolnăvi membrii familiei, am acceptat să muncim într-un loc evitat de multe cadre medicale, și am demonstrat pe deplin capacitate profesională și umană. De ce acum nu mai este nevoie de noi? De ce întreg personalul de cadre medicale al Spitalului de Boli infecțioase Constanta este în pericol de concediere, într-un moment în care numărul de pacienți infectați este mai mare ca niciodată?”, susţin aceştia în memoriul respectiv.



Zeci de angajaţi nu mai au locuri de muncă



Potrivit Suzanei Mutalip, asistentă la SCBI, în această situaţie, de a fi disponibilizate, se află în jur de 60 de persoane, dar sunt voci care spun că ar fi vorba, de fapt, de circa 200 persoane. De ce atât de multe? Pentru că, spun angajații, chiar dacă se va deschide spitalul modular din curtea instituţiei, acesta va avea doar 80 de locuri şi nu vor avea nevoie de atâta personal. „Cei cu contract permanent au fost detaşaţi cu contract, pentru o lună de zile, cu posibilitatea de prelungire, dacă va fi cazul, dar niciunul dintre cei care au lucrat cu contracte pe durată limitată nu a fost trimis să lucreze în alte spitale. De ce? Este nevoie de oameni pregătiţi, peste tot, pe frontul de luptă, iar noi avem experienţa necesară. În ultimul an şi jumătate am lucrat numai cu oameni infectaţi cu Covid, în condiţii grele, cot la cot cu cei permanenţi, iar acum nu ştiu de ce nu se folosesc de experienţa şi de puterea noastră de muncă. Nu ştim de ce se renunţă cu atâta uşurinţă la nişte oameni, într-o situaţie de criză sanitară”, a declarat aceasta, pentru „Cuget Liber”.





„Noi am rezistat de la începutul pandemiei, în condiţiile în care multe alte cadre medicale au dat bir cu fugiţii şi au renunţat să trateze pacienţii cu Sars-Cov-2, în alte spitale”, a adăugat Suzana Mutalip.





Referitor la această situaţie, am luat legătura cu preşedintele Sindicatului Siampa Sanitas, Nicolae Manea, care ne-a declarat că au primit aceste semnale de la o parte din angajaţii de la SCBI, pentru a-i sprijini. Aici sunt, însă, două probleme distincte. Una o reprezintă problema cadrelor medicale angajate pe Legea nr. 55, pe perioada stării de alertă, adică cei care au contracte de muncă pe o perioadă determinată. A doua face referire la salariaţii cu contracte pe perioadă nedeterminată a Spitalului de Boli Infecţioase, pentru că nici ei nu ştiu ce vor face mai departe sau dacă vor fi plătiţi toată luna octombrie.



Nemulţumirile trenează şi în rândul medicilor



„Deci, avem două solicitări, din partea ambelor categorii de salariaţi. Noi le-am promis că vom face demersuri către toate autorităţile, inclusiv către Ministerul Sănătăţii, să identifice o soluţie, în aşa fel încât să le oferim siguranţă, şi, pe de altă parte, să beneficiem de aceşti specialişti, bine pregătiţi, pentru că peste tot este nevoie de personal. În acest sens, vom avea întâlniri inclusiv cu conducerea spitalelor, să vedem dacă au nevoie de personal şi cum ar putea să-i preia pe cei care sunt angajaţi permanent în Spitalul de Boli Infecţioase, până când va fi amenajat acel spital modular, iar pentru ceilalţi, să fie găsită o soluţie să lucreze în continuare”, a adăugat Nicolae Manea.





Alături de asistenţi şi ceilalţi angajaţi îşi manifestă nemulţumirile şi unii medici. De exemplu, dr. Cora Mitroi-Maxim aduce acuzații grave actualei conduceri a Primăriei Constanța, pe una dintre reţelele de socializare, unde, se pare, foarte mulţi slujitori ai lui Hipocrate îşi spun nemulţumirile, în ultima vreme. Iată ce spune aceasta: „Am avut încredere în domnul primar şi în echipa dumnealui. Ce naivă am fost...Chiar am crezut că va da o mână de ajutor spitalului care i-a salvat, realmente, viața. Și în timpul ăsta, mor constănţenii, iar peste 200 de angajaţi nu ştiu ce vor face de luna viitoare. Numai promisiuni şi vorbe în vânt. Nu a avut curajul, nici măcar să desemneze un manager interimar...să-şi asume numirea unui manager. Iar cei care sunt interimari la conducere, fac hârtii peste hârtii şi memorii, ca să se mişte ceva, dar nu se mişcă nimic. Sunt sigură că ar fi mulţi oameni de bine care ar vrea să se implice în refacerea instalaţiei electrice a spitalului, care este afectat de incendiu, doar într-o mică parte a lui, dar nici măcar nu suntem lăsaţi! Şi dacă am reintra în normal, nu ar mai aştepta, zilnic, peste 50 de oameni în UPU, un pat de spital. Blocurile în Mamaia Nord se ridică în câteva luni, Constanţa nu e în stare să îşi renoveze singurul spital de infecţioase? Al cui este interesul ca el să se desfiinţeze?”





La rândul său, purtătorul de cuvânt al SCBI, dr. Ana Maria Iancu precizează tot în acest spaţiu că medicii au fost bine priviţi atunci când au tratat întreaga primărie, Consiliul local, ITM- ul, ISU etc. „Nici nu puteai îngriji bolnavul, că erai prins între telefoane date de fel și fel de nepricepuți, presiuni de la n și n persoane. Deși nici ceilalți colegi nu vor să recunoască, la SCBI , personalul medical era unul care empatiza foarte mult cu bolnavii, implicare totală, până la neglijarea familiilor. Nu mai zic de posibilitatea de administrare a oxigenului, pe care niciunul dintre celelalte spitale nu o are la parametrii de acolo. E rușinos să defilăm cu proiecte viitoare, probabil se vor finaliza în următorul deceniu, sau, poate greșesc, or fi alte interese, dar în nici un caz, în beneficiul pacientului de rând sau al personalului medical rămas pe drumuri”, a scris medicul Ana Maria Iancu.





Din păcate, nu am reuşit să aflăm părerea actualului manager al Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Claudia Cambrea, vizavi de situaţia din cadrul unităţii sanitare şi de nemulţumirile salariaţiilor, întrucât aceasta nu a răspuns apelului nostru telefonic. Şi, ca o paranteză, se pare că dr. Claudia Cambrea începe să procedeze fix ca fostul manager Stela Halichidis, care evita să răspundă întrebărilor venite din partea presei!





Unii angajaţi ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța au mărturisit că vor fi concediaţi întrucât erau angajaţi cu contract pe perioadă determinată, pe durata stării de alertă. Din păcate, în momentul în care spitalul a luat foc, ei nu au mai avut unde să îşi desfăşoare activitatea. Ceilalţi angajaţi, care lucrează cu contracte pe perioadă nedeterminată au fost mai norocoşi, unii fiind deja preluaţi de celelalte spitale din judeţ. Acum, disperați, oamenii au făcut un memoriu, care urmează a fi trimis în cursul zilei de luni, 18 octombrie, atât autorităţilor locale, cât şi Ministerului Sănătăţii. Ei spun că, în contextul pandemic actual, când toate spitalele anunță efective insuficiente de personal sanitar, renunțarea la personalul medical încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată, al spitalului, este o decizie „criminală”.