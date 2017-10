Cadouri Util Deco, la Tinimtex

Unitatea protejată autorizată Util Deco Constanța expune, începând de ieri, la Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte Tinimtex, ediția de iarnă, desfășurată în cadrul Pavilionului Expozițional din Mamaia, o gamă largă de produse de sezon: lenjerii de pat, fețe de masă de damasc, fețe de masă cu motive de sărbători de iarnă, lumânări decorative-brăduți, omuleți de zăpadă, etc., perne de călătorie, perne circulare, fețe de masă în carouri, rame foto, naproane.„Invitația pe care am primit-o de a expune și produse realizate în atelierele unității protejate Util Deco la Tinimtex, cel mai mare eveniment național dedicat producătorilor interni de îmbrăcăminte și încălțăminte, este pentru noi o opor-tunitate pe care o apreciem foarte mult”, a declarat Angela Achitei, director ge-neral Util Deco.Unitatea protejată autorizată Util Deco are ateliere în Iași, Constanța și Mureș și realizează produse și servicii în domeniile croitorie, confecționare de lumânări, legătorie manuală și arhivare, pictură și artă decorativă, este susținută și dezvoltată de Fundația „Alături de Voi” România, ca răspuns la nevoia de incluziune a persoanelor cu dizabilități.Oferta de iarnă a unității protejate autorizate Util Deco poate fi vizualizată pe www.utildeco.ro, site pe care puteți lansa și comenzi pentru produsele și serviciile respective.