Cadouri potrivite și momente memorabile pentru sărbători de poveste la VIVO!

În luna cadourilor, VIVO! Constanța își așteaptă oaspeții cu o nouă experiență de shopping, o tombolă de Crăciun și multe alte surprize.Luna decembrie aduce un nou concept de comunicare pentru VIVO! Constanța implementat la nivel de grup Immofinanz, respectiv în cele zece centre comerciale VIVO! din România, Polonia, Cehia și Slovacia. Concepută sub sloganul „better shopping, better life”, campania transmite promisiunea brandului VIVO!: aceea de a oferi mereu vizitatorilor noștri o viață mai bună și mai ușoară prin posibilități multiple de shopping și de petrecere a timpului liber, precum și evenimente unice pentru comunitate.Astfel, VIVO! Constanța va continua și în acest sezon să fie cea mai bună opțiune pentru cumpărături, cadouri potrivite și momente memorabile pentru întreaga familie.„Și pentru că vrem să trăim împreună sărbători de iarnă de poveste, am pregătit Tombola Crăciunului cu premii de peste 20.000 lei la care pot lua parte toți cei care cumpără de minimum 100 de lei pe același bon, în perioada 27 noiembrie - 23 decembrie, din oricare magazin al centrului comercial. Premiile constau în 30 de carduri cadou de câte 500 de lei și un card cadou de 5.000 de lei oferit ca mare premiu. Regulamentul este disponibil la Info Desk în VIVO! Constanța (intrarea 2) și pe www.vivo-constanta.com.”, au transmis reprezentanții VIVO!.În plus, toți vizitatorii sunt invitați la Târgul de Crăciun, de unde vor putea cumpăra decorațiuni și jucării de sărbători, dulciuri și cozonaci, articole tradiționale, produse realizate manual, obiecte de artizanat și multe altele. Până pe 23 decembrie, vizitatorii vor avea parte de o adevărată desfătare într-un cadru feeric, iar pe 21 decembrie, atmosfera de Crăciun va fi completată de un spectacol deosebit de muzică vieneză.Cadouri pentru cei micide Moș NicolaeAnul acesta, VIVO! îl așteaptă pe Moș Nicolae. Cei mici își pot aduce ghetuțele în spațiul special amenajat în seara de 5 decembrie. A doua zi le vor găsi pline cu daruri.Căsuța lui Moș CrăciunMoș Crăciun trece mai întâi prin VIVO!. Între 7 și 23 decembrie, cei mici se vor întâlni cu Moșul într-un decor de poveste unde pot să-i spună toate dorințele lor. De asemenea, pot petrece momente magice în cadrul atelierelor creative cu specific de Crăciun, de luni până joi, între orele 16,00 și 19,00, și de vineri până duminică, între orele 16,00 și 20,00. În același interval va fi deschisă și Căsuța lui Moș Crăciun și Poșta Moșului.Bucurie pe gheață laPatinoarul Vivo! ConstanțaÎncepând cu 8 decembrie, va fi deschis și patinoarul în aer liber din parcarea VIVO!, în zona intrării 2.„Anul acesta am pregătit un patinoar de dimensiuni olimpice, 1.800 de metri. Pasionații pot închiria patine sau pot veni cu cele de acasă, pe care au posibilitatea să și le ascută. O sesiune de patinaj de o oră și jumătate costă 20 de lei, de luni până joi, și 25 de lei vineri, sâmbătă și duminică, iar costul de închiriere al patinelor este de 10 lei”, spun reprezentanții VIVO! Constanța.