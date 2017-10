Cadouri de la Moş Crăciun pentru copiii angajaţilor RAJA SA

Cadouri de la Moș Crăciun pentru copiii angajaților RAJA SA

Moș Crăciun a venit la cei peste 1700 de copii ai angajaților de la S.C. RAJA S.A. Înainte de primirea cadourilor de la Moș Crăciun, fiecare dintre micuții participanți la serbarea de sfârșit de an organizată de Consiliul Județean și S.C. RAJA S.A. au recitat versuri specifice sărbătorilor de iarnă, iar unii au interpretat și câteva colinde. „În ultimii ani, am instaurat o tradiție cu prilejul apropierii sărbătorilor de iarnă. Practic, la fiecare sfârșit de an, organizăm cu sprijinul Consiliului Județean Constanța și al conducerii S.C. RAJA S.A. un spectacol artistic, dedicat copiilor angajaților societății, eveniment la finalul căruia își face apariția Moș Crăciun care împarte cadouri tuturor participanților. Anul acesta am oferit de două ori cadouri: o dată prin sindicat și a doua oară cu prilejul acestui spectacol”, ne-a spus Traian Dragomir, președintele Sindicatului Liber din cadrul S.C. RAJA S.A.