Cabinetele stomatologice din şcoli au devenit istorie. Cine se mai ocupă de sănătatea copiilor

Cine se mai ocupă de sănătatea copiilor?

DOAR PARINTII SE MAI OCUPA DE SANATATEA COPIILOR, IN REST, ABSOLUT NIMENI! Daca un elev nu se simte bine, dar nu a avut timp sa mearga la doctor (este la scoala iar parintii la serviciu si medicul de familie are program numai dimineata), si nu poate face ora de sport, pentru ca este si foarte frig, i se pune absenta nemotivata chiar daca nu paraseste perimetrul in care se desfasoara ora.