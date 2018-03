„Ca să nu ai surprize la ANAF, trebuie să păstrezi chitanțele 10 ani”

Urmare articolului publicat, miercuri, în cotidianul Cuget Liber – ANAF greșește, contribuabilul plătește! „Mi-au pus poprire pe conturi, deși plătisem datoria de trei luni”, sute de persoane au reacționat atât pe site-ul ziarului, cât și pe grupurile de socializare de pe Facebook.Oamenii sunt nedumeriți deoarece s-au trezit cu popriri pe conturile bancare, iar unii dintre ei spun că nu știu de unde ar avea datorii deoarece se știu cu plățile la zi.„Mi-au pus poprire pentru o datorie care o plătisem în urmă cu trei ani. Trebuie să spunem Stop abuzurilor de la ANAF Constanța. Și mai trebuie să și stai cu orele pe la ușile lor ca să demonstrezi că, de fapt, nu ai nicio datorie. Noroc că am păstrat chitanțele, altfel trebuia să plătesc din nou. M-au verificat și au spus că a fost o eroare de sistem. Și acum, eu ce fac, că am contul la bancă blocat ? Trebuie să mai aștept câteva zile până îl deblochează”, a spus o constănțeancă.„Ca să nu ai vreo surpriză la ANAF, la noi în țară trebuie să păstrezi chitanțele 10 ani”, a adăugat și Cornelia Gherasim.O altă femeie, Mevas Vila se plânge și ea de situația prin care trece.„Și eu am pațit același lucru cu toate că, în august 2017, m-am dus la ghișeu și am rugat funcționara să-mi scoată fișa ca să plătesc tot până la sfârșitul anului 2017. Chiar dacă am plătit, acum am poprire pe 609 lei. De ce, nu știu, am să merg să vad. Acum doi ani mi-au virat banii în alte conturi și la fel, du-te și stai pe la ușile lor. Niște incompetenți. Trebuie să facem ceva dacă suntem mai mulți, așa nu se mai poate !”.Și astfel de mesaje curg pe pagina de socializare.„Întotdeauna vom veni în sprijinul contribuabilului. Doar 5% din sesizări se dovedesc a fi reale”, a transmis Florin Ursu, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța.Chiar și așa, un lucru este cert ! Contribuabilii primesc la domiciliu înștiințările prin care sunt anunțați de ANAF de poprire, la câteva zile după ce deja conturile le sunt blocate.Oamenii se simt abuzați, pe de-o parte, deoarece știu că nu au datorii și, totuși, fiscul susține contrariul, iar, pe de altă parte, deoarece până să demonstreze că nu sunt datori la stat, trebuie să piardă timp pe la fisc și, cel mai rău, nu-și pot folosi conturile bancare.De partea cealaltă, Doinița Radu, directorul adjunct al fiscului constănțean susține că instituția pe care o reprezintă nu are nicio vină în această chestiune: „Noi trimitem înștiințările la timp, însă vina aparține celor de la Poșta Română”.Cât despre cine se face vinovat că banii plătiți de contribuabili ajung în alte conturi decât cele pentru care ei știu că plătesc, încă așteptăm răspuns….