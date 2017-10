Puncte de vedere

Business privat? Ptiu drace!, noi vrem la stat!

M-am întâlnit, recent, într-o atmosferă de sărbătoare, cu un grup de elevi de la un liceu de prestigiu al Constanței. Șuetă, voie bună, o cafea aromată, toate condițiile îndeplinite pentru a-i „descoase”. Așa că am profitat maxim de ocazie și le-am plasat câteva întrebări „strategice”. În rândurile următoare, am să mă refer doar la o singură chestiune, și anume răspunsurile primite la întrebarea „Unde ai vrea să lucrezi după ce vei termina facultatea?”.Ei bine, atunci când spuneam că nimic nu mă mai poate „mișca” - după 18 ani de gazetărie, sunt greu de impresionat :)) - iată că răspunsurile adolescenților respectivi au reușit să mă pună pe gânduri. Și asta pentru că, într-o majoritate covârșitoare, liceenii mi-au transmis că, la finalizarea studiilor, doresc să lucreze la… stat! Mai exact, la companii de stat, la diverse direcții județene și chiar în minister! Au mai fost unii care au amintit joburile în Europa și foarte, foarte puține voci care au optat pentru un business privat. Mă așteptam să îmi spună că și-ar dori o poziție într-o multinațională de top sau să încerce să dezvolte o mică afacere de familie. Când colo - auzi! - vor să muncească la stat. Ce mecanisme, ce percepții stau oare în spate acestei gândiri?Trendul acesta este unul ascendent și cel puțin pe mine mă îngrijorează, pentru că, la mai bine de 26 de ani de la căderea comunismului, tânăra generație e cam paralelă cu spiritul de întreprinzător. Aude în schimb, zilnic, la televizor despre milioane de euro furate din bugetul de stat și de pedepse jenante (condamnări de 2 ani!) aplicate de justiție. Aude despre angajări în posturi „de dus cafeaua”, despre organigrame artificial sufocate, despre bani (deloc puțini) care vin oricum. Chiar așa: de ce și-ar dori acești copii ca, atunci când vor intra în câmpul muncii, să alerge după comenzi, după furnizori, după clienți, să își facă zilnic socotelile pentru salariile personalului, pentru taxe, impozite, amenzi ale „armatei de controlori”. Nu-i mai bine să stai sub umbrela generoasă a statului?XXXArticolele pe care le publicăm în „Cuget Liber”, referitoare la angajările în Poliție, fac zeci de mii de vizualizări. Interesul pentru subiect este unul major, iar dovadă suplimentară sunt sutele de telefoane și mesaje din toată țara pe care le-am primit la redacție, în care oamenii solicită informații suplimentare despre procedura de angajare tot într-o altă structură a… statului.Aceste rânduri ar trebui să le dea de gândit celor aflați la conducerea societății românești. În loc să încurajeze pomenile sociale, să se dea peste cap pentru salariile bugetare și să mențină artificial în viață coloși comuniști care de mult ar fi trebuit să-și închidă porțile sau să își schimbe proprietarul, ar face mult mai bine să gândească un pachet legislativ care să facă într-adevăr atractiv mediul de business. Pe care tânăra generație îl percepe nu atât dificil, cât mai ales nesigur. La mai bine de 26 de ani de la căderea comunismului, mi se pare grotesc să „tragi” tot la stat!