Buruieni cât casa în loc de cabinete medicale. "Jungla" din curtea Spitalului Municipal

Dacă intrați, întâmplător, în curtea în care cu ani în urmă funcționau mai multe secții ale Spitalului Municipal, o să fiți șocați. Mizeriile și buruienile au înlocuit de mult trotuarele ce duceau spre secțiile medicale, totul aflându-se într-o stare deplorabilă. În prezent, nimic nu mai amintește de faptul că, pe vremuri, aici au fost tratați o mulțime de pacienți, pentru diferite afecțiuni.Deocamdată, soarta acestor spații este tristă și aici ne referim la fosta secție Medicală, Chirurgia Buco-Maxilo-Facială, Oftalmologia sau Endocrinologia. După ce acestea au fost transferate la Spitalul Județean, clădirile au intrat într-un continuu proces de degradare. La fiecare pas, întâlnim numai gunoaie, buruieni care se înalță maiestuos ca niște liane și acoperă deja geamurile fostelor cabinete medicale. Pe ici-colo, se mai zărește, dar cu mare greutate, câte o plăcuță pe care se citește, anevoios, numele secției care a funcționat pe vremuri.Din când în când, mai vezi câte un pacient internat la Infecțioase, care se plimbă, uluit, prin curte. Cu telefonul în mână, Adrian S. se afla, zilele trecute, exact în dreptul fostei secții de Interne.„În tinerețe, am fost internat în saloanele de aici. Este adevărat că niciodată nu a existat un confort de lux, dar nici ceea ce se întâmplă acum nu este normal. Te împiedici, efectiv, de scaeți și gunoaie”, ne-a mărturisit dezamăgit constănțeanul.Spusele lui au fost întărite de un alt coleg de suferință, care este de părere că toate aceste spații trebuiau folosite pentru a asigura asistența medicală bolnavilor.„Din moment ce nu avem încă un spital regional, aici toate corpurile de clădire ar fi putut fi reabilitate, renovate și erau de mare ajutor, mai ales având în vedere că spitalele, în județul nostru, nu sunt de ajuns”, a subliniat bărbatul.Promisiuni, promisiuni…Totuși, există promisiuni că, în curând, într-unul din aceste spații care țin de vechea structură a Spitalului Municipal, se va muta serviciul de Medicină Legală, ce va avea chiar și o zonă de necropsii. Apoi, se dorește și ca spațiul care era alocat Oftalmologiei, și el invadat acum de buruieni și care se află în conservare, să fie introdus în circuit.Întrebat despre situația acestor spații, directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Cătălin Grasa, a declarat că, pentru moment, sunt în conservare, dar speră să le poată refolosi, dacă vor primi bani pentru acest lucru.Măcar despre baza de tratament, atât de solicitată de constănțeni de-a lungul timpului, cea din incinta Policlinicii nr. 2, există vești bune, dar acestea vin la mai bine de opt ani de la închidere. Chiar dacă aceasta nu este, încă, funcțională, la fel cum se întâmplă și cu laboratorul sau alte spații, acestea își vor relua activitatea. În ultimii ani, lucrările de reabilitare ale balneofizioterapiei au continuat, dar nu într-un ritm prea alert. Acum, muncitorii care se ocupă de „cosmetizare“ lucrează de zor, pentru ca, la sfârșitul anului în curs, această bază să devină funcțională, iar pacienții să se poată bucura de serviciile specifice.„În această clădire, avem patru domenii de activitate pe care le vom dezvolta. În primul rând, vom avea cabinete de planning familial, care au funcționat mult timp în policlinică. Vor fi trei cabinete, cu trei medici, cu ecografe și tot ce este nevoie. Celelalte trei domenii de activitate pe care le avem în vizor sunt Radiologia, laboratorul și Balneofizioterapia, la care vom tăia panglica în scurt timp. În plus, am identificat niște spații noi, unde se lucrează la o zonă specială pentru consultații și sală de așteptare pentru pacienți. La acest moment, trebuie să mai facem mici modificări pentru circuite și îi vom da drumul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul SCJU, unitate sanitară de care aparține și policlinica.Dosar pentru acreditarea RENARLa Radiologie, a completat dr. Cătălin Grasa, se lucrează pentru creșterea puterii noului transformator, pentru toată clădirea. Apoi, se lucrează și pe partea de canalizare și redimensionarea acesteia, se face un studiu pentru partea de hidroizolație a întregii clădiri, pentru că există probleme cu infiltrația.În plus, pe linie de laborator, se fac demersuri pentru punerea în funcțiune și demararea dosarului pentru acreditarea RENAR a laboratorului.